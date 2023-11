ISPLIVALI DETALJI: "Situacija oko Petruševa je KOMPLIKOVANA! Uskoro će biti OTPUŠTEN, crveno-beli PRATE SITUACIJU!"

Filip Petrušev nije se snašao u NBA ligi, te je sada povratak u Evropu ponovo opcija.

Grčki novinar Spirios Kavalieratos otkrio je više informacija oko statusa košarkaša Sakramento Kingsa. Spominje se da je Olimpijakos zainteresovan za njegove usluge, a Kavalieratos je u podkastu uživo pod nazivom "The show must go on" otkrio detalje.

- Olimpijakos će razmotriti dva igrača. To je rekao Barcokas. Od trenutka kada je stigla dijagnoza za Vilijams-Gosa, koji će biti van terena mesec dana, klub je krenuo u potragu za plejmejkerom. Od srede uveče, Olimpijakos ponovo traži plejmejkera, dok istovremeno ostaje aktivan i u potrazi za visokim igračem – rekao je Spirios i nastavio:

- Trenutno, Olimpijakos razmatra dva igrača, visokog i niskog. Mislim da će Petrušev biti otpušten do kraja meseca, početkom narednog, kako stvari stoje. Budući da još nije otpušten, ne može se reći da je dostupan. Olimpijakos prati situaciju. To se govori već mesec dana. S obzirom da nema garantovan ugovor, može otići u bilo kom trenutku. On nije kao drugi, Vezenkov ili Micić koji imaju garantovan ugovor.

Zatim je istakao kako Olimpijakos mora da bude strpljiv.

- Pošto ga je prva ekipa “vejvovala”, a Kingsi ne računaju na njega, mislim da će Olimpijakos biti zainteresovan ako postane slobodan. Zato čeka, mislim, na visokog igrača. Neće se opredeliti za nižu opciju, jer čeka Petruševa. To ne znači da je sve gotovo, potpisano ili vlasništvo. Moramo obratiti pažnju na ove stvari. U svakom trenutku može otići u drugi tim u NBA ligi. Može doći do razmene ili interesovanja drugog tima. Mislim da se to neće desiti, jer su ga u osnovi odbila dva tima - kaže Spirios Kavalieratos.

Potom je grčki novinar dodao:

- To je razlog zašto Olimpijakos čeka. Ništa više, ništa manje. On je u fokusu, ali pripada Sakramento Kingsima. Kada više ne bude deo Kingsa, biće potpuno drugačija priča, i tog dana kada postane slobodan, razgovaraćemo potpuno drugačije - istakao je Kavalieratos, pa zaključio:

– Ukratko, Olimpijakos je suštinski na nuli, ali mislim da je potreba za dobijanjem igrača imperativna. U ovom slučaju, klub može angažovati igrača sa posebnim uslovima. Za sada, da završi sezonu. U slučaju Petruševa, u slučaju visokog igrača, ide se po igrača koji će biti u timu nekoliko godina i jedan od najboljih u Evropi. To je investicija za sada i za budućnost. Nema previše niskih igrača, morali bi tražiti nekog iz Evrokupa ili BCL-a. Da li su ti igrači spremni? Evo vidimo Nan-a koji dolazi iz NBA lige i i on će takođe trebati vreme.

