AMERIKA BRUJI O POTEZU "LUDOG SRBINA": Bilo mu je SVEGA PREKO GLAVE, nije mogao da trpi, pa je uzeo mikrofon u ruke i URADIO OVO!

Proslavljeni košarkaški trener Greg Popović neverovatnim gestom oduševio je javnost u Americi.

Klipersi su na gostovanju savladali Sparse rezultatom 109:102, a meč je obeležio gospodski potez iskusnog tenera San Antonija.

Naime, bivši igrač Sparsa, a sada prva zvezda Klipersa, Kavai Lenard, bio je na meti domaćih navijača koji su mu zviždali svaki puta kada je imao loptu. "Ludom Srbinu" se to nije nimalo dopalu, pa je napravio nesvakidašnji potez u momentu kada je Lenard bio na liniji za slobodna bacanja.

Uzeo je mikrofon u ruke i zagrmeo:

"Izvinite me na trenutak. Možemo li prestati sa zvižducima i pustiti ove momke da igraju. Ovo nismo mi. Prestanite da zviždite" ljutito je rekao Popović.

Njegov gest oduševio američku javnost.

Podsetimo, Lenard je od 2011. do 2018. godine bio član San Antonija sa kojim je 2014 stigao do šampionskog prstena. Nakon sukoba sa ljudima iz kluba odlučio je da napusti tim i preselio se u redove Toronto Reptorsa 2018. godine. Navijači mu to nikada nisu oprostili.

