SRBIN MORAO DA SE PRAVDA AMERIKANCIMA! Jovića napali zbog izjave, on im sve objasnio: Ljudi, znate me, nikada ne bih to rekao!

Srpski košarkaš Nikola Jović demantovao je pred američkim novinarima da je u razgovoru za srpske medije govorio veoma loše o svojoj situaciji u tom timu.

Dok je daleko od tima i u ekipi koja nastupa u razvojnoj ligi, Jović priznaje da mu je teško, ali tvrdi da je sve pogrešno preneseno, prevedeno i da nije tako kako je izgledalo.

"Rekao sam potpuno drugačije stvari. Rekao sam neke stvari na drugačiji način i reći ću ih sada na engleskom, da biste vi ljudi znali šta sam rekao i da ne biste to prevodili Guglom", rekao je Jović u ponedeljak na treningu.

"Ovaj tim igra sjajno bez mene i kada kažem da "ne vidim svetlo na kraju tunela", to znači da ovaj tim igra sjajno i da nema poente da ja igram. To potpuno shvatam. Druga stvar, govorio sam o Razvojnoj ligi, nekad nije lako igrati nešto što nikad nisi. Verovatno bih bio mnogo bolji da igram poziciju krilnog centra. I u suštini, to je to", dodao je reprezentativac Srbije, koji je na nedavnom Mundobasketu učestvovao u istorijskom rezultatu, nastupu u finalu.

Nikola Jovic clears up his translated interview (via @wcgoldberg) pic.twitter.com/Qr3xBxVIup — 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) November 27, 2023

"Oni će da prevedu i znam da vi niste zainteresovani za srpske medije, ali oni to vole da rade i mnogo je tu lažnih glasina. Vi ljudi me znate, znate da nikad ne bih rekao ništa tako. Pričate sa mnom često i znate da nikad ne bih takve stvari izgovorio. Pre svega, poštujem sve ovde. Rekao sam milion puta, sve što rade prema meni je sjajno, jer ću napredovati i postati bolji sa njima. To je to. Nikada ne bih pokazao nepoštovanje prema bilo kome na taj način. Da sam ikad imao problem sa nekim, pričao bih lično sa njim. Nikad ne bih izlazio u medije i tako pričao", dodao je Nikola Jović.

Podsetimo, Jović je (navodno?) u prvoj izjavi na srpskom jeziku rekao da ima osećaj da može da igra i da zaslužuje da igra, ali da u njegovom timu ne misle tako. Takođe, prenesene su i njegove reči da ga treneri koriste na pogrešan način i da je to jedan od razloga zašto ima osećaj kao da nema izlaza.

Kurir sport/Mondo

Bonus video:

00:06 Nikola Jović nakon meča