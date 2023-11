JOKIĆ U SRBIJI PIO ŠEST PIVA DNEVNO! Srbin priznao saigraču kako je proveo leto: Kako je moguće da je sada još bolji?!

Košarkaši Denvera, Aron Gordon i Majkl Porter Junior, otkrili su zanimljive detalje o Nikoli Jokiću.

Srpski centar je propustio poslednju utakmicu Nagetsa zbog bola u leđima, a o njemu su saigrači govorili u Portertovom podkastu.

Poznato je da su Jokić i Gordon veliki prijatelji. Amerikanac je prošle godine gledao utakmice Srbije na Evropskom prvenstvu, a ovog leta je bio Nikolin gost u Somboru.

- Jokić je veliki lider. Uvek je tačan, svaki dan. Trenira svakog jutra, odigra utakmicu, pa posle utakmice diže tegove. Redovno radi svakog dana. I na sve to, skroman je. Kad imate dvostrukog MVP-a i najkorisnijeg igrača NBA finala koji je tako nesebičan, to vam je kao dar sa neba. Ako on to može, onda mogu i drugi da dele loptu. On je zver - rekao je Gordon.

Porter Junior je potom otkrio i kako se Srbin "spremao" za novu sezonu.- On je jedinstven. Kad ga gledate iz noći u noć, on je najbolji igrač kog sam ikad video. Ludo je šta sve može da učini. Ranije je bio dobar, ali nije bio toliko zainteresovan. Rastao je iz godine u godinu. Čak i posle MVP sezone. Kako je to moguće da postaneš bolji posle MVP godine? Bolji je i ove godine, a osvojili smo prsten. Pričao sam s njim i rekao mi je da je u Srbiji pio šest piva dnevno. Verovatno nije ni dirnuo loptu. Vas dvojica imate vrhunsku hemiju, kad ti on baca lobove za zakucavanja - rekao je Majkl Porter Junior. Kurir sport

Bonus video:

00:39 Jokić na Cecinom koncertu