PARTIZAN ME ZVAO NEKOLIKO PUTA, ZBOG TRENERA SAM ODABRAO PAO! Amerikanac otkrio detalje: Savetovali su me da pojačam crno-bele!

Košarkaš Panatinaikosa, Kendrik Nan, priznao je da je bio blizu dolaska u Partizan.

Dvadesetosmogodišnji bek koji je preko razvojne lige stigao u NBA gde je igrao za Majami, Los Anđeles Lejkerse i Vašington, nedavno je pojačao grčki tim koji će u četvrtak uveče, u 11. kolu Evrolige gostovati crno-belima.

Pre nego što je potpisao ugovor sa Panatinaikosom, pojavile su se informacije da bi mogao da dođe i u Partizan, a sam košarkaš je otkrio da su priče bile istinite.

- Glasine? Nisu to bile glasine, to je bila istina. Kontaktirao me je Partizan nekoliko puta tokom leta. Čak je jedan od mojih trenera u Majamiju govorio da bi trebalo da odem u Partizan, da je to odlična sredina za mene. Blizak je sa nekim iz kluba, ne mogu sada da se setim kim, ali baš se bio zalagao za Partizan. Odlučio sam drugačije i to je to. Zadovoljan sam gde sam - rekao je za "Mozzart sport" Nan koji je 2020. godine izabran za člana najbolje "ruki" petorke.

Obrazložio je zbog čega nije prihvatio poziv crno-belih i odlučio da se preseli u Atinu.

- Morao sam da sagledam sve aspekte. Procenio sam da je Panatinaikos bolja opcija za mene, pre svega zbog stila igre, trener Ataman daje veliku slobodu igračima. Nisam hteo da odem u neki klub koji već ima igrača koji su slični meni, tačnije slični mojim karakteristikama. U Panatinakosu je situacija u sastavu takva da sam procenio da mogu najviše da pomognem. Hteo sam odmah da se istaknem.

U Evroligi je do sada odigrao samo četiri meča, na njima nešto više od 12 minuta u proseku. Još uvek se upoznaje sa saigračima i sistemom Ergina Atamana, a po meču je postigao 5,5 poena.

- Nisam dugo ovde, tek mesec dana, ali sam shvatio donekle svoju ulogu, a to je da budem agresivan i u napadu i u odbrani. Da stvaram situacije na terenu koje donose pozitivne stvari i za mene, a pre svega za saigrače. Moram da kažem da se zasad snalazim, ide sve željenim tokom.

Kurir sport/Mozzart sport