ŽOC O ZVIŽDUCIMA NA RAČUN SAŠE OBRADOVIĆA: Znate moj stav od prvog trenutka...

Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Monaka sa 89:85 (16:13, 16:22, 19:16, 21:21, 17:13), u utakmici 12. kola Evrolige.

Partizan je upisao šestu pobedu u Evroligi, dok Monako sada ima skor 7/5.

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović čestitao je igračima posle pobede nad Monakom.

"Srećan što smo dobili još jednu utakmicu. Čestitam igračima i našim navijačima", rekao je Željko Obradović.

Trener Partizana dobio je pitanje o pokušaju odbrane u finišu poslednje deonice, kada je Majk Džejms dao trojku.

"Utakmica traje 40 minuta i u nekim trenucima se zna šta treba da radimo. To je nešto između nas, mene i mojih igrača. Ne pada mi na pamet da to delim sa drugima. Molimo bih vas da me razumete. Kada se vidi minutaža, vidi se da su neki igrači opterećeni. Sledeća utakmica je u četvrtak, a to znači da svi moraju da se uključe", istakao je Obradović.

foto: Nenad Kostić

Koliko može da se poboljša tim?

"Ima trenutaka kada igramo pametno, imali smo praktično dobijenu utakmicu. U prvom poluvremenu smo imali najlošije napadačko izdanje ove godine. U drugom je bilo neuporedivo bolje. Mogu da kažem da nam u tom segmentu igranosti fali Kaminski, ne znam kako će to da izgleda. Burno daje veliki doprinos, ne želim da ga opteretim dodatnim informacijama. To su stvari koje će biti mnogo bitne na meču protiv Milana".

foto: Nenad Kostić

Upitan je i o zvižducima na račun Saše Obradovića.

"Znate moj stav od prvog trenutka. Stalno ponavljam da sam protiv bilo kakvog vređanaja, Činejnica da je toga bilo i ja se ne slažem s tim. Navijači nam daju veliku podršku, ali ih molim da se poštuje svaki čoveka koji dođe u halu. Hvala im na pdoršci i atmosferi o kojoj svi prčaju. Vi to bolje znate, pratite mreže, sajtove...", zaključio je Obradović.

(Kurir sport)