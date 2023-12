"SLUČAJ ARENA" - Čović žestoko odgovorio Ostoji, pa ZAGRMEO U PROGRAMU UŽIVO: Neka Grbović izađe javno i kaže istinu! NEKO LAŽE!

Prvi čovek KK Crvena zvezda Meridianbet, Nebojša Čović, govorio je o problemima oko podele termina u beogradskoj "Štark areni".

Partizan i Crvena zvezda vode žestok rat oko tremina u "Maloj areni" u kojoj trenutno treniraju selekcije Partizana. U ovoj dvorani Zvezda takođe zahteva termine za svoj prvi tim i mlađe kategorije.

Nakon tvrdnji predsednika Partizana Ostoje Mijailovića da je njegov klub uložio ogroman novac u objekat i da su svi termini popunjeni u skladu sa važećim ugovorom koji klub ima sa Arenom, usledio je žestok odgovor Nebojše Čovića.

Prilikom gostovanja na "TV Prva" prvi čovek Zvezde istakao je da neko laže - Grbović ili Mijailović.

"Arena je beogradska. Kada sam ja bio gradonačelnik privodili smo je kraju, nismo je te 1997. završili, ali smo napredovali, završena je delimično za čini mi se 2000 godinu. Finansirana je beogradskim parama i trebalo bi da je koriste svi klubovi. Pred koronu smo sedeli Grbović, Mijailović i ja i pričali smo da ćemo tada izaći iz Arene, jer nema publike, ali da ćemo deliti termine i u velikoj i maloj sali kada se vratimo. Pružili smo ruku drugima i to nije ispoštovano. Vraćamo se u Arenu i čujem raznorazne dezinformacije o aneksima. Ili laže Grbović ili Mijailović. Grbović nam je dao na uvid kompletnu dokumentaciju, niti mi niti oni imamo potpisan ugovor. Novi ugovori treba da se potpišu i nova dokumentacija", rekao je Čović

Dotakao se Čović i problema koje imaju sa Arenom.

"Pred meč sa Armanijem nismo imali grejanje, Arena je zbog duga isključena sa daljinskog sistema grejanja. Nismo bili tamo tri-četiri godine, Arena je zbog neplaćanja otišla u dugove. U martu 2020. godine su se pakovali paketići, korona. Onda je otvorena za koronu i bilo je 1.500 ležajeva, privremeno je zatvorena, pa otvorena u julu 2020. godine i trajalo je do maja 2021. godine, bila je dezinfekcija, tek je 15.juna 2021. godine ušla u funkcionisanje. Ne izbacujemo nikoga, već da se termin koji je u maloj sali, ako je do 23 časa, da se podeli tih 15 sati na po 7,5 sati. Sada mi nemamo ništa. Spominju se nekorektne priče da imamo druge sale, Pionir obojen u crveno, pa i Arena je obojena u crveno. Da li znate da su u Pioniru Makabi, Hapoel Jerusalim i Hapoel Tel Aviv, pa i Crvena zvezda? Pa onda neke lokacije, Basket Siti i Basket Lend su lokacije FMP-a, to je napravljeno za vreme FMP-a. Onda bljuvotine i laži da nam grad plaća termine. Svako polazi od sebe, grad nam ne plaća ništa, dotira određene termine u Pioniru i Areni".

Osvrnuo se i na dugove prema Areni.

"Koliko su plaćali Arenu? Pogledajte dugove, po 100 i nešto miliona za grejanje i gradsku ćistoću. Imamo razumevanje države za Arenu, dobili smo je ispod cene, trebalo bi da košta preko 20.000 evra, dotira se i jednima i drugima. Samo treba biti otvoren, jasan i pričati istinu. Da, ruše se te sale, mi nemamo gde sa mlađim kategorijama, pioniri, kadeti, juniori i nekoliko selekcija pionira. Kod nas u tim salama bio je i kompletan ženski pogon Zvezde, seniorke koje su najtrofejniji klub u ovoj zemlji. Još niko nije osvojio Evroligu, to što oni pričaju, one su osvojile Kup šampiona. Šta su uložili u maloj Areni? Pa 2018. godine je za fajnal-for sređena Arena kompletno. To što ste kupili sprave u teretani ili nešto u medicinskom delu, to je vaše, nosite. Neka Grbović izađe javno i neka kaže šta je istina. Da li su navijači dolazili da mu prete da Zvezda ne može da uđe u Arenu? Da ne komentarišem nebitne likove", poručio je Čović.

