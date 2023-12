KAKVE REČI! Italijan Žoca DIŽE U NEBESA: On je meni INSPIRACIJA, neko na koga se ugledam! Njegove utakmice su KOŠARKAŠKA KLINIKA!

Selektor Letonije i trener Virtusa iz Bolonje, sjajni italijanski stručnjak Luka Banki, biranim rečima govorio je o najtrofejnijem evropskom treneru Željku Obradoviću.

Tim iz Bolonje je ove sezone najprijatnije iznenađenje u Evroligi. Virtus je trenutno treći na tabeli sa skorom 11-5, a najzaslužniji za sjajne rezultate koje beleže je italijanski stručnjak koji je letos pravio čuda sa Letonijom na Mundobasketu.

Pred gostovanje Partizanu (četvrtak, 18.30) Banki je istakao da je pred njegovim timom izuzetno težak izazov i da mu je čast što će imati priliku da vodi ekipu protiv tima koji sa klupe predvodi Željko Obradović.

"Verovatno je jedan od najuticajnijih trenera u košarci. Evropska košarka mora da bude posvećena ljudima poput Obradovića jer sve čini boljima. On uvek stavlja lestvicu na viši nivo i na sledeći korak. U četvrtak će lestvica biti veoma visoka i atmosfera će biti posebna", kaže sjajni stručnjak i nastavlja da sipa hvalospeve na račun Obradovića.

"Svaki put kada možete da se sretnete sa njegovim timovima to je prilika da rastete i napredujete. To je košarkaška klinika. 40 minuta trenirati protiv njega je stvar kontrolisanja utakmice i svakog poseda. To je trener koji trenira tim u svakom posedu. On ima tu prirodnu mogućnost da predvidi svaku slabost protivnika i da naglasi i da izdigne kvalitet svog tima".

Banki je istakao da mu je popularni "Žoc" oduvek bio uzor.

"On je meni inspiracija. Čak i kada nisam igrao Evroligu, gledao sam ga kao uzora. Neko na koga se ugledam".

