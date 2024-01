OBRADOVIĆ PRIČAO O FENERU I TOP 8: Meni to tako izgleda, ali to je košarka! ŽOC otkrio u kakvom su stanju Ledej i Smailagić!

Košarkaši Partizana savladali su Krku u utakmici 15. kola ABA lige rezultatom 96:76.

Trener crno-belih Željko Obradović nakon meča više je pričao o predstojećim izazovima u Evroligi nego samom meču.

Crno-beli u utorak gostuju Fenerbahčeu u Istanbulu, a Obradović je upitan i da li će Zek Ledej i Alen Smailagić biti spremni za utakmicu u Turskoj.

"Videćemo u kom su stanju, milsim da će Smailagić veoma teško biti spreman, a za Zeka ćemo videti kako će osećati sutra i prekosutra, pa ćemo na osnovu toga odlučiti", rekao je Obradović na konfereniciji za medije.

Dotakao se narednog duplog kola Evrolige. "Bilo je duplo kolo Evrolige, videli smo Fener sa dve slike. Naravno, moraćemo da se pripremimo za onaj Fenerbahče koji je igrao fenomenalnu utakmicu protiv Makabija. Mnogo kvaliteta u tom timu ima, Šarunas je promenio neke stvari, to je evidentno. Igrači su ti koji su ostali i koji imaju individualne kvalitete pretočene u timsku igru. Veoma zahtevan utakmica, Bilo je teško protiv njih i u Beogradu, da vidimo koga ćemo imati u timu. Imamo sutra jedan trening, pa da vidimo da li možemo da izgledamo bolje nego na poslednjoj utakmici u Evroligi", poručio je Obradović.

Jedno od pitanja za Obradović bilo je i da li u narednom periodu Partizan, kada uglavnom igra kod kuće, može da reši status Top 8.

"Naravno da ne, status Top 8 se neće rešiti do kraja Evrolige s obzirom na to kakva je situacija na tabeli, koliko je timova u konkurenciji da uđe u plej-in. To će se rešiti u poslednjim utakmicama. Meni to tako izgleda, ali to je košarka. Sve je moguće, moguće je da će neki tim da uđe u seriju dobri ili loših rezultata", rekao je trener Partizana.

Kurir sport