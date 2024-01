Trener Partizana Željko Obradović dočekan je u Istanbulu ovacijama navijača Fenerbahčea.

Ova dva kluba igraju u "Ulker" areni utakmicu 20. kola Evrolige.

Obradović je trenirao Fenerbahče od 2013. do 2020. godine i ovaj turski klub doveo do titule Evrolige 2017. godine. To je bila deveta titula najtrofejnijeg trenera u istoriji Evrolige.

Osvojio je i četiri titule Turske, tri kupa Turske, tri Prezident kupa Turske.

