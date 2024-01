VUJOŠEVIĆ OTKRIO NEPOZNATE DETALJE O SMRTI MILOJEVIĆA: To je EKSPLODIRALO! Mozak SAT I PO nije imao dotok kiseonika!

Užasna vest o smrti trenera i proslavljenog košarkaša Dejana Milojevića duboko je potresla čuvenog košarkaškog stručnjaka Duška Vujoševića koji je sa Milojevićem uspešno sarađivao u Partizanu.

On je, gostujući u jutanjem programu TV Nova, otkrio nepoznate detalje o kobnom srčanom udaru koji je Milojević doživeo u u Solt Lejk Sitiju

"Juče posle dijalize zvao me je Milenko Tepić i pitao me: 'Jesi li čuo za Milojevića?' Rekao mi je da je imao težak infarkt i da je pitanje da li će da preživi. Bio sam zaprepašćen. Posle se ispostavilo da do operacije nije sat i po mozak nije imao dotok kiseonika, da je to eksplodiralo. Verovatno će se pokazati da je veliki tromb začepio neki krvni sud", otkrio je Vujošević u emisiji "Probudi se".

Podsetimo, srpski trener i legendarni košarkaš Dejan Milojević preminuo je u 47. godini od posledica srčanog udara. Milojeviću je pozlilo u noći između utorka i srede u jednom restoranu u Solt Lejk Sitiju, gde se nalazio sa svojim klubom Golden Stejt Voriorsima. Čuveni srpski stručnjak je prevezen u bolnicu, gde je i operisan. Nažalost, nekoliko sati kasnije izgubio je životnu bitku.

