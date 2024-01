MILOJEVIĆ JE USPEO SVE, SAMO JEDAN SAN NIJE STIGAO DA OSTVARI Jelača iz Njujorka: SVI u Srbiji bi se radovali, ali žurilo mu se

Košarkaški stručnjak, pomoćni trener Golden Stejta Dejan Milojević preminuo je sinoć u bonici u Solt lejk sitiju od posledica srčanog udara.

Redakcija Jutarnjeg programa Televzije Kurir izražava saučešće rodbini i prijateljima Dejana Milojevića.

O Milojeviću, koji je radio kao pomoćni trener NBA tima Golden Stejt Voriorsi, govorio je saradnik Kurira koji živi i radi u Nujorku Dejan Jelača.

foto: Kurir televizija

- Zaista, šokantno. Košarkaški svet je u neverici. To je sigurno i to smo videli juče po reakcijama ovde od NBA lige do velikih sportista, do velikih stručnjaka, ljudi koji su voleli i pratili njegovu karijeru, i njegov rad - rekao je Jelača.

Osvrnuo se na karijeru Dejana Milojevića i konstatovao da je mnogo obećavao:

foto: Kurir televizija

- Od Beovuka do Golden Stej Voriorsa, velika, bogata karijera, čovek koji je srce i dušu ostavio na tom terenu. Način na koji je pristupao uopšte košarci je za divljenje. Način na koji je tu mladu generaciju koja je stasala uz njega podigao i napravio sjajne košarkaše. Jedan od njih, sigurno, najbolji košarkaš NBA lige trenutno, jeste Nikola Jokić. Dakle, bogata karijera, od Železnika, Budućnosti Partizana, kad je osvojio dve titule prvaka Srbije i Crne Gore, pa do, naravno, i pobede sa Voriorsima. Isto je osvojio taj šampionski prsten takođe, i ušao kao drugi trener naše zemlje koji je doživeo da ga ima. Neverovatna karijera, velika karijera.

foto: Starsport

A na vest o tome da je veliki košarkaški stručnja imao srćani udar svi su reagovali na isti način - verom da će se oporaviti.

- Kad smo čuli na prvu vest, svi smo tako i reagovali čini mi se, da je doživeo taj srčani udar, i nekako svi smo pomislili, pa dobro, srčani udar, mlad je čovek, 47 godina, sportista, jako mu je srce izdržat će i tako dalje. Međutim, evo videli smo koliko je život nepredvidiv, koliko su zaista u pitanju sekunde i momenti i u jednom trenutku vas više nema.

foto: Starsport

San koji prema Jelačinim rečima nije stigao da ostvari jeste da se vrati u Srbiju i postane selektor košarkaške reprezentacie:

Jedina možda stvar, zaista jedina koja je ostala neostvarana u njegovoj velikoj karijeri, to je da se vrati u Srbiju i da postane, naravno, selektor košarkaške reprezentacije. Eto, to mu se nije ostvarilo i mnogo mu se žurIlo. Zaista, i ostavio je zaista veliki pečat."

Kurir.rs

