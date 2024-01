BOGDAN SA SUZAMA U OČIMA GOVORIO O MILOJEVIĆU: Razmišljao sam da NE IGRAM utakmicu, ali on to ne bi želeo!

Vest o smrti srpskog trenera i proslavljenog košarkaša Dejana Milojević potresla je kapitena naše reprezentacije Bogdana Bogdanovića, koji je nakon meča između Atlante i Orlanda sa suzama u očima govorio o prerano preminulom srpskom treneru.

Bogdan je priznao da ga je vest o smrti Milojevića duboko potresla i da je ozbiljno razmišljao da preskoči utakmicu sa Orlandom.

"Mislio sam da se ne pojavim večeras jer nisam mogao da spavam, ispao sam iz svoje rutine, ali sam shvatio da Milojević to ne bi želeo da uradim, pitao bi me kako sam, vodio me kroz neke stvari", otkrio je Bogdanović.

Nakon toga pokušao je da objasni novinarima kakva košarkaška i lljudska gromada je bio Dejan Milojević.

"Niko u Srbiji nije mogao da veruje zbog tih vesti. Taj tip je bio zver, uvek pozitivan, svi su ga videli kao tipa ako mu se žališ, a on se nije žalio, pa bi ti rekao daj da se smejemo. Samo bi to govorio. Videvši kakav je uticaj imao, to je toliko tužno. Mnogo igrača, trenera, širom sveta, neće zaboraviti. Milojević je sjajan igrač, ali nikad nije jurio karijeru i uvek je bila porodica na prvom mestu. Nije jurio ni novac. Mislim da je to sjajan primer kako treba živeti život. Veruje da ako ne voliš svoj život, onda ne možeš ni da budeš najbolji na svom poslu. Ljudi nekada više cene posao nego neke druge stvari, tako da je ovo jako tužan dan", rekao je Bogdan.

Bogdan Bogdanovic shares his thoughts on the passing of Warriors assistant coach Dejan Milojevic pic.twitter.com/OiE9vAhtzF — jackson caudell (@jacksoncaudell) January 18, 2024

Kurir sport/J.M.

