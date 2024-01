KAKO JE MILOJEVIĆ POČEO DA TRENIRA KOŠARKU? "Nisam znao da taj klub POSTOJI, desilo se SPONTANO" Ostavio boks i karate zbog NJEGA!

Legendarni srpski košarkaš i trener, Dejan Milojević, preminuo je u sredu u 47. godini života, a u igru pod obručima upao je sasvim slučajno, čudesnom igrom sudbine.

U intervjuu koji je dao za "Rtvbn" pre četiri godine, Milojević je otkrio da je košarkom počeo da se bavi spletom srećnih okolnosti.

- Sve se desilo spontano. Trenirao sam boks i karate, sa 13 godina sam počeo da treniram košarku, što je kasno za neke današnje standarde. Tada je to bilo normalno i nije se počinjalo ranije. Otprilike kad završiš osnovnu školu i onda kreneš na košarku. Došao sam u Beovuk sticajem zanimljivih okolnosti. Bio sam na rođendanu kod druga koji je trenirao u tadašnjem Tašmajdanu i onda sam sledeći dan otišao na trening. A dan pre toga nisam znao da taj klub uopšte postoji. Kasnije sam shvatio da vam život kroji sudbinu i da ne postoji slučajnost - rekao je Milojević za "Rtvbn", pa dodao da je Miša Lakić čovek zbog kog je zavoleo košarku i u drugi plan bacio sve ostale sportove: - On je možda i najzaslužniji za moj razvoj i kada to kažem, mislim da me je naučio da volim košarku i budem pošten prema igri. Verujem da, kada ste pošteni prema igri i poslu koji radite, da vam se to kasnije vrati u životu lepim. On me je naučio tome i beskrajno sam mu zahvalan na tome.

Dejan Milojević je kasnije napravio fenomenalnu karijeru i zato ne čudi što se ceo košarkaški svet sa velikom tugom oprašta od njega.

