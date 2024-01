BARAĆ EMOTIVNO O MILOJEVIĆU: Razmišljao sam da ga pitam za savet, ali me je on preduhitrio...

Košarkaši Partizana savladali su Megu u utakmici 17. kola Aba lige rezultatom 112:80.

Utakmica je odigrana u velikoj senci oproštaja od nedavno preminulog legendarnog srpskog košarkaša i trenera Dejana Milojevića.

Trener košarkaša Mege Marko Barać izneo je utiske nakon meča sa Partizanom.

"Čestitam Partizanu na zasluženoj pobedi. Povod za ovakvu vrstu ambijenta je jako tužan za sve, ali ja želim da čestitam ljudima koji su došli i napravili ambijent kakav Deki zaslužuje. Žao mi je što nismo pružili otpor pred ovakvom publikom, bilo im je teško da se adaptiraju. Stekao se utisak da može da se igra napadačka utakmica, ali sam znao da čim domaćin pojača tempo da ne možemo da pariramo. Dejan je bio oličenje borbe i želeo sam da se moji momci bore, Na momente je to izgledalo tako, ovo je novo iskustvo za njih i nadam se da će se sledeći put pred ovakim ambijentom da se pokažu bolje", rekao je Barać.

Govorio je o poznanstvu sa Dejanom Milojevićem.

"Značio je zaista puno, zaista se ne pamti kada je zavladala ovakva tuga u celoj košarkaškoj zajednici. Nikome nije lako, pa ni nama da prethodnih dana razmišljamo o košarci. Ne želim da privatizujem, osim izražavanja najdubljeg saučešća porodici i prijateljima. Što se našeg poznanstva tiče, u momentu kad sam preuzeo Megu, znajući njegovo iskustvo i sve što je uradio za klub razmišljao sam da ga pitam za savet. Međitim, on me preduhitrio, on je taj koji je mene zvao da se ponudi, da mi pomogne, da mi olakša u novom poslu. Dobro je poznato šta je učionio za sve, naravno da sam mu bio neizmerno zahvalan na tom sastanku. Ja sam ga pitao kako je uspevao da iznosi trenerske obaveze, utakmice sa osmehom. Međutim, onog momenta kada sam ga malo bolje upoznao kao osobu, svako pitanje je bilo suvišno. Izvinjava se, ako sam u ovom odgovoru na vaše pitanje previše pričao o sebi, ali nadam se da sam vam odgovorio", zaključio je Barać.

Kurir sport