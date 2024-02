"TOLIKO JE RUŽNIH STVARI I MRŽNJE" Supruga košarkaša Partizana ZAGRMELA na mrežama - navijači joj VREĐAJU muža, a ona puca od besa

Frenk Kaminski stigao je tokom leta u Partizan kao veliko pojačanje iz NBA lige, međutim i dalje je u procesu prilagođavanja na evropsku košarku i zbog toga je jedan od "najkritikovanijih" igrača crno-belih ove sezone.

Zbog toga su navijači znali burno da reaguju na društvenim mrežama, pa su čak slali i uvredljive poruke njegovoj supruzi Eš Kaminski, koja se zbog ovog problema oglasila na svom kanalu na TikToku.

foto: Starsport

Eš Kaminski, inače novinarka, obratila se povodom izvinjenja jednog od navijača koji su se pokajali zbog ružnih reči o košarkašu Partizana, nakon čega je komentarisala i "napade" na njenog supruga prethodnih mesec dana. Istakla je da njena stranica nikako nije adresa za to...

"Toliko je ružnih stvari i mržnje... Ljudi govore najružnije stvari na mojoj stranici u poslednjih mesec dana jer tim mog muža ne igra dobro. Kao prvo - da li ste vi dobro, ko to radi? Ja sam žena, ja ne igram košarku, ovo je moja stranica. Znate šta, evo jednog novog pravila - ako kažete nešto vulgarno, odvratno, ako pretite, sve sam to dobijala, pa sam morala da gasim komentare što nikada pre nisam - odmah ćete biti blokirani. To je to, ljudi ovo je moja srećna stranica, tako da prestaje ovaj hejt od danas", ispričala je Eš Kaminski.

Au kakav početak dana. The Kaminskys su upoznali mračnu stranu igranja za Partizan. Nadam se da neće više biti potrebe za tim. pic.twitter.com/XzjY4la8Yk — Živac (@ZO1945) February 2, 2024

