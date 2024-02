OBRADOVIĆ POSLE BOLNOG PORAZA OD VIRTUSA: Imali smo momentum, izgubili smo jeftine lopte

Trener Partizana Željko Obradović, očekivano, nije bio zadovoljan posle poraza u Bolonji.

Partizan je u 25. kolu Evrolige poražen od Virtusa u Bolonji rezultatom 88:84.

Trener Željko Obradović rekao je da je ovo bio sjajan meč i da je njegov tim jeftinim greškama uspeo da ga prepusti Italijanima.

- Mislim da je ovo bila sjajna košarkaška utakmica sa usponima i padovima za oba tima. Ponosan sam na moj tim, iako smo imali problema sa nekim igračima. Mislim da smo mi izgubili utakmicu, to je moj utisak. Imali smo momentum, izgubili smo jeftine lopte zbog agresivnosti Virtusa. To znači da su zaslužili da pobede. Dobar posao mog tima, hoću da se zahvalim našim ljudima koji su došli da nas bodre ovde i za nas je to bilo jako važno.

Pohvalio je kolegu Luku Bankija.

- Mislim da igraju odličnu košarku, Luka radi odličan posao i očigledno je da su tim koji ima mnogo mogućnosti da završi među prva četiri i bori se za Fajnal for. Igraju sjajnu košarku.

Upitan da prokomentariše kako dolazi do tolikog broja izgubljenih lopti, rekao je da ni njemu samom to nije jasno.

- Strašno bih voleo kada bih mogao da objasnim, ali ne mogu da objasnim ni ja. Četiri mala igrača da igraju presing, mi nismo uvodili loptu. Imali smo šest izgubljenih lopti u 4. četvrtini, to je rešilo meč.

Da li će ovaj poraz psihički uticati na tim?

- Nema psihičkog pada kada igramo utakmicu svaki treći dan, moramo da se spremamo za svaku sledeću utakmicu.

