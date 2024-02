PARTIZAN VEČERAS MORA DA SRUŠI BAJERN! Crno-beli će u prepunoj Areni gledati tabelu Evrolige, utakmica ne sme da se izgubi!

Partizan večeras od 20.30 igra meč 26. kola Evrolige protiv Bajerna u Beogradskoj areni.

Crno-beli nisu u dobrom momentu, poraz od Splita u okviru ABA lige je nekako ogolio sve mane tima i sada crno-beli imaju imperativ pobede ukoliko žele da se nađu na mestu koje vodi u plej-in.

Izabranici Željka Obradovića posle dva poraza u duplom kolu prošle nedelje, od Monaka i Virtusa, sada su "ispod crte". Da bi se našli na poziciji koja vodi u doigravanje, neophodna im je pobeda protiv "bavaraca", koji ove sezone igraju dosta promenljivo.

Ekipa trenera Pabla Lasa igra po sistemu toplo-hladno, ali u svom timu ima nekoliko igrača koji imaju kvalitet da u svakom trenutku reše duel. "Parni valjak" će pred svoje navijače sigurno izaći maksimalno motivisan, a i igrači će nakon nekoliko vezanih poraza pokazati reakciju.

Trener domaće ekipe Željko Obradović pred susret s Nemcima rekao je da se nada da se igra iz meča sa Splitom više neće ponoviti i da je Bajern veoma dobra ekipa.

- Odigrali smo veoma lošu utakmicu protiv Splita. To ne umanjuje način na koji je Split igrao. Kako god, to je utakmica koja je pokazala sve neke najgore moguće stvari koje mogu da se dese timu kao što je naš. Razočaranje veliko, to sam već rekao, nadam se da se to više nikad neće ponoviti - istakao je trener crno-belih, a onda se osvrnuo na duel s klubom iz prestonice Bavarske:

- Bitna utakmica, kao i svaka utakmica do kraja sezone ako želimo da ostanemo konkurentni u Evroligi sa ciljem koji smo imali pre početka sezone.

Zato treba da učinimo sve kako bismo dobili utakmicu s Bajernom - rekao je strateg šampiona ABA lige.

Partizan pre ove utakmice ima skor 12-13, dok Bajern ima dve pobede manje od beogradskog rivala.

Komisija Evrolige kod Partizana i Zvezde zbog A licence Kako Kurir ekskluzivno saznaje, komisija Evrolige boravila je juče u Beogradu kako bi saslušala sve argumente Partizana i Crvene zvezde u vezi s dobijanjem A licence. Crno-beli i crveno-beli nadaju se ugovoru sa elitnim takmičenjem, a spremili su detaljnu prezentaciju svega što su uradili, kao i onog što planiraju da urade u narednim sezona. Adut naših klubova jesu stabilni budžeti i pune tribine Beogradske arene na mečevima elitnog takmičenja.

Evroliga 26. kolo

Danas

Efes - Makabi 18.30

Baskonija - Asvel 20.30

Armani - Real 20.30

Partizan - Bajern 20.30

Valensija - Olimpijakos 20.30

Petak

C. zvezda - Žalgiris 20.00

Panatinaikos - Fenerbahče 20.15

Barselona - Alba 20.30

Virtus - Monako 20.30