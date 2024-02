"NIKOLA KAO DA IMA RADAR U GLAVI" Majk Meloun ODUŠEVLJEN Jokićem: To niko nije mogao da mu kaže da uradi!

Maestralni Nikola Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede na gostovanju Los Anđeles Lejkersima. Četa Majka Melouna slavila je posle velike drame rezultatom 114:106, a Jokić je meč završio sa 24 poena, 13 skokova i devet asistencija.

Po završetku utakmice svoje utiske je izneo i trener Denver Nagetsa Majk Meloun.

- Bili smo izjednačeni na 2:18 pre kraja. Čestitam igračima. Oni su imali momentum, napadali su nas, ali od tada do kraja imali smo seriju 10:2. Video sam sjajnu ofanzivu, postizali smo poene. U jednoj situaciji pokušali su da dođu do lopte, Nikola kao da je imao radar u glavi, osetio je da mu prilazi igrač i sjajno je našao Majkla Portera za trojku, otvorenog na šutu. Kada dobijete taj završni deo sa 10:2 na tako malo pre kraja, to znači da se branite na visokom nivou i hvatate lopte pod košem, što nismo radili veći deo te poslednje četvrtine. Našli smo način da popravimo statistiku skokova. Džamal je bio izuzetan večeras, postigao je 29 poena, imao je sjajan meč. Majkl Porter je šutirao sjajno tokom celog meča, odlično je proigravao. Nikola, šta reći, blok od strane Hejsa, inače bi opet imao tripl-dabl... Ponosan sam na momke, vratili su se, bilo je tesno, odgovorili su, nismo popustili na strani - rekao je Majk Meloun, pa se dotakao Nikole Jokića i njegovih nestvarnih asistencija:

- On je sam osetio šta treba da radi. Niko mu nije povikao da pošalje loptu Porteru. I da je neko nešto rekao, ne znam da li je mogao to da čuje, zbog buke iz publike. Moje mišljenje je da je to bio njegov lični osećaj. Možda zvuči čudno da to ponavljam, ali Nikola stvarno ima osećaj gde je ko na terenu. Kako saigrači, tako i protivnička odbrana. Bio je to ključni trenutak, osetiti sve to, biti jak na lopti, izdržati duel i pronaći Majkla u uglu za tri. Bio je to sjajan šut.

This is DUMB basketball by Austin Reaves and BRILLIANT basketball by Nikola Jokic pic.twitter.com/kYNNIXI0ZG — Swipa (@SwipaCam) February 9, 2024

Zatim je trener Denvera nastavio u istom ritmu.

- Kada imate Nikolu i Džamala, i doda im se treći čovek, to otežava protivniku, jer oni sjajno razvlače odbranu. Nikola i Džamal privuku toliko pažnje i onda tu uslače recimo Pejton, a to pomaže i Porteru u uglu. Divna partija za sve, ali Nikola i Džamal su i sjajni asistenti. Kombinovali su 20 asistencija, fenomenalne brojke. Ima stvari koje su mogle biti bolje, naročito u trećoj četvrtini. Izašli su sa pravim stavom, ali smo im odgovorili kada je to bilo važno - zaključio je on.

Posle ove pobede Nagetsi se nalaze na deobi prvog mesta Zapadne konferencije i imaju isti skor kao i Minesota - 36 pobeda i 16 poraza. Lejkersi su, sa druge strane, deveti u istoj konferenciji uz skor 27-26.

