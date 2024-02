"ZORAN SAVIĆ MI DUGUJE 371.000 EVRA" Od PRIJATELJSTVA do SUDA: Sportski direktor Partizana u PROBLEMU, detalji ISPLIVALI u javnost

Sportski direktor KK Partizan, Zoran Savić, našao se u velikom problemu pošto ga je poznati hirurg Vasilije Jeremić tužio zbog duga od 371.000 evra.

Ovu informaciju preneo je "Blic", a otkrio je i detalje čitave priče.

Postupak između Zorana Savića i njegovog nekadašnjeg prijatelja Vasilija Jeremića počeo je nedavno, a sportski direktor Partizana navodno 13 godina nije vraćao dug poznatom hirurgu. Naredno ročište zakazano je za 24. jun, a Vasilije Jeremić je izneo svoju verziju priče.

- Zoran i njegova supruga Anita pomagali su nam da se snađemo u Španiji. Druženje je preraslo u prijateljstvo koje je trajalo skoro 20 godina. Nije prekinuto ni nekoliko godina nakon pozajmljenog novca iako je rok za njegovo vraćanje bio prekoračen. Novac u iznosu od 371.000 evra sam pozajmio iz prijateljskih razloga jer sam video da je Zoran te 2011. godine u nekom problemu. Nisam siguran da li je to bilo oktobra ili novembra 2011. godine kada me je kontaktirao naš zajednički prijatelj M.N. i obavestio da će me Zoran pozvati jer je u velikom škripcu i da mu je hitno potrebna pozajmica. On je to brzo i uradio i rekao da je u velikom problemu i da mu je potrebno 371.000 evra. Nisam pitao za koje potrebe ali mi je njegov glas izgledao dramatično i ukazivao da mu je novac potreban da bi zaštitio svoju bezbednost i integritet - počeo je priču Jeremić, pa je dodao da je posle nekoliko dana od poziva Saviću dao novac u Luganu:

- Novac, čije je poreklo delom iz porodičnog nasleđa od mog oca i strica, a delom zarade, sam podigao iz sefa i dao na ruke Zoranu u prisustvu moje supruge. Obećao je da će ga vratiti za mesec-dva dana. Prilikom predaje novca nismo potpisali ništa jer je on žurio. Pošto u roku koji je predložio nije vratio pozajmicu, u Španiji smo, na njegov predlog, potpisali izjavu u kojoj je navedeno da je zalog za dug od 371.000 evra Savićeva kuća u Marbelji. Izjava je potpisana 7. novembra 2012. godine. Druženje smo nastavili, sve dok, čini mi se 2020, nismo saznali slučajno od advokata, da je Zoran prodao kuću u Marbelji još 2014. godine a dug nije vratio - rekao je Vasilije Jeremić sudu, a preneo je "Blic".

Zatim je u dahu nastavio.

- U tim kontaktima Zoran je pričao da kuću ne može da proda po povoljnoj ceni. Verovali smo mu dugo ali kontakt je prekinut nakon našeg saznanja o prodaji kuće, o čemu sam ga obavestio. Posle toga on se više nije javljao na telefon. Video sam ga na televiziji na klupi KK Partizan kao visokog funkcionera što je u meni izazvalo bes jer sam shvatio da je prevarant koji mi dug nije vratio. Tada sam odlučio da ga tužim.

Njegova supruga Bojana Jeremić dala je sličan iskaz.

- Zoran je hitno tražio pozajmicu krajem 2011. godine i ja sam mu predložila da mu novac prebacimo na račun. Međutim, on je to odbio jer mu je bio potreban keš i da mu se da u Švajcarskoj. Novac nije vratio u roku, ali nas je izjava o zalogu kuće u Marbelji činila mirnim. Nemirni smo postali 2020. godine kada smo prilikom interesovanja za nekretninu u Španiji od advokata saznali da je kuću u Marbelji Savić prodao još 2014. godine. Pokušala sam i ja da čujem Zorana ali na nekoliko poziva nije odgovarao. Kada je postao direktor KK Partizan uspela sam da uspostavim kontakt i obećao mi je da ćemo se videti. Međutim jedan susret je otkazao zbog puta u Barselonu a drugi zbog korone - otkrila je ona sudu, a zatim dodala da je jednom prilikom videla Zorana Savića i dobila neprijatan odgovor kada su se dotakli duga:

- Grubo mi je odgovorio da novac neće vratiti nikad. Njegov bezobrazluk me je šokirao jer je Zoran nekada bio najdivniji čovek koga sam poznavala. Nakon događaja u restoranu odlučili smo da naš novac zatražimo preko suda.

Zoran Savić se ovim putem oglasio za "Blic" i sve demantovao.

- Tužba je neosnovana a to je potvrdio i sud u Luganu još 2017. godine, kada su oni spor izgubili jer im ništa ne dugujem. Sada ponovo pokušavaju tužbom u Srbiji da dođu do novca koji mi nikada nisu pozajmili. Za to ne postoji nikakav trag jer nema potpisa da su mi novac pozajmili. Pored toga apsurdno je da se u Švajcarskoj novac daje na ruke a ono što je još važnije ja u tom periodu nisam bio u ovoj državi odnosno Luganu , što se iz pasoša može videti. U Luganu nisam bio od 1991. godine - naveo je Savić za “Blic” i dodao:

- Zato što su izgubili spor u Luganu sada pokušavaju da mi ruše ugled preko novina i srpskog suda za novac koji mi nikada nisu pozajmili.

Naredno ročište zakazano je za 24. jun, a tada bi Zoran Savić i njegova supruga trebalo da iznesu odbranu, ali i da se nastavi ispitivanje Bojane Jeremić.

