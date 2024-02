"NIŠTA NEĆE MOĆI DA POPUNI PRAZNINU" Miško Ražnatović vidno utučen zbog Dejana Milojevića: To nisam uspeo da shvatim...

U Skupštini grada Beograda održana je komemoracija Dejanu Milojeviću na kojoj smo mogli da vidimo nekoliko veoma emotivnih trenutaka.

Govor je održao i Miško Ražnatović i bio je na ivici suza.

- Iako su prošle tri duge i teške nedelje, moram da priznam da nisam uspeo da shvatim i prihvatim da ću vam se danas obratiti ovim povodom. Koliko god bili spremni dogode se nepravde sa kojima se teško možemo pomiriti, Dejanov odlazak je jedna od njih. Bio je jedan od mnogo igrača koje sam zastupao, a izdvajale su ga osobine zbog kojih sam ga i posle igračke karijere želeo pored sebe. Nagovorio sam ga da postane trener i to je jedan od najboljih poteza u mom životu. Dobio sam plejadu sjajnih igrača koji ne bi bili to bez Dejana, ali sam dobio i istinskog prijatelja čije sam mišljenje uvažavao, usuđenjem se da kažem da smo iz svih razmena mišljenja svi izlazili bolji. On je bio i moj najveći kritičar. On se menjao posle mojih kritika i saveta, kao i ja nakon njegovih. Spajala nas je ljubav prema košarci. Srbija, Evropa, svet, imali su trenere koji su osvojili više trofeja od Dejana, ali ne postoji niko ko je u tako kratkom vremenu izbacio toliko novih igrača, koji su pre dolaska kod njega bili početnici. To su deca kojima je Dejan delio lekcije iz košarke i živote - rekao je Ražnatović, pa u dahu nastavio:

- Povezivao je iskustvo sa terena, poverenje kod ljudi sa neumornom željom da napreduje. Svi koji su ga gledali u poslu, a posebno oni srećnici sa kojima je radio, mogu da posvedoče o nepresušnoj energiji osmehu. Dao je sve od sebe i košarka mu to nije zaboravila. Način na koji su se klubovi, Evroliga i NBA liga oprostili dokazuje kolika je njegova veličina. To ne može da uteši njegovu porodicu, ali to je jasan pokazatelj ugleda koji je imao, a vodi se poštenjem, dobrotom, fer-plejom i predanim radom. Ništa neće moći da popuni prazninu posle njegovog odlaska. Negde sam bio savršen par sa njim, on koji je uvek nasmejan i ja koji se nikada ne smejem. Osećam se da sam izgubio partnera, proći će dosta vremena dok se osmeh ne vrati na moje lice. Hvala za sve što si uradio za Megu, daću sve od sebe da se tvoje lice ne zaboravi. Tvoj lik i rad će biti vodilja. Počivaj u miru Dejane, zbogom prijatelju.

Bilo je još mnogo suza i dirljivih momenata, a u sledećoj galeriji možete videti ko je sve bio tu.

