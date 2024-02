BARAĆ ZADOVOLJAN NAKON TRIJUMFA: "Vrlo važna pobeda za nas u utakmici za koju smo znali da će biti teška"

Košarkaši Mege su u 20. kolu ABA lige dočekali Mornar-Barsko zlato u Hali sportova Ranko Žeravica i ubedljivom igrom u završnici došli do vrednog trijumfa rezultatom 101:87 (26:27, 24:21, 22:17, 29:22).

Posle veoma efikasnog, ali i izjednačenog prvog poluvremena, izabranici Marka Baraća su u trećoj četvrtini počeli da grade prednost, da bi sredinom odlučujućeg perioda stekli potpunu kontrolu. Kada su posle serije Uroša Plavšića stekli dvocifrenu prednost, nisu je ispuštali, te su uspešno priveli utakmicu kraju i vratili se na pobednički kolosek. Mega tako Kup Radivoja Koraća dočekuje sa učinkom 10-10 u regionalnom takmičenju, dok je Mornar pretrpeo 16. poraz (4-16).

Trener Mege Marko Barać je izneo utiske na konferenciji za medije posle utakmice:

– Čestitam mojim igračima na pobedi. Vrlo važna pobeda za nas u utakmici za koju smo znali da će biti teška. Mornar je vrlo potentna napadačka ekipa sa puno igrača koji mogu da naprave razliku i puno igrača koji su u stanju da individualnim rešenjima naprave veliki problem. U prvom poluvremenu defanzivno nismo bili pravi. Dozvolili smo im da uđu u šutersko samopouzdanje gde su pogađali teške šuteve. Međutim, to je način na koji oni igraju i trebalo je da u tom delu budemo bolji. Ono što me sigurno raduje jeste veliki broj asistencija. Nakon meča u Zadru gde nisam bio zadovoljan protokom lopti, sada je to bilo izvanredno. Imamo tri igrača sa dabl-dabl učinkom, ali ovo je zaista timska pobeda. Igrači su odigrali veoma dobru odbranu kada je trebalo, a to nam je dalo mogućnost da trčimo kontre. Svaka ekipa igra lakše kada trči i to je prosto moderna košarka i to je ono na čemu mi insistiramo. Čestitam Mornaru na borbi i želim puno sreće u nastavku, rekao je Barać.

Košarkaše Mege sada čeka Kup Radivoja Koraća u Nišu od 14. do 17. februara, gde se u četvrtfinalu sastaju sa ekipom Vojvodine. Taj meč na programu je u četvrtak, 15. februara, od 17.00.

Kurir sport