NAJLUĐA PRIČA IKAD! GASOL NA SVADBI U SRBIJI NALETEO NA JOKIĆEVU "PIJANU" BRAĆU! EPSKI susret: "Prišli su nakon mnogo piva i..."

Nakon mnogo godina, slavni košarkaš Mark Gasol prisetio se jedne urnebesne anegdote koja je vezana za Nikolu Jokića i njegovu rođenu braću.

Gasol je 2009. godine bio na jednoj svadbi u Srbiji i tom prilikom se susreo sa Strahinjom i Nemanjom, dok je Nikola u tom trenutku imao svega 14 godina.

- Ima veoma kul priča sa Nikolom. Upoznao sam njegovu braću, ne znajući da su njegovi, na venčanju Darka Miličića u Novom Sadu. Bilo je to posle moje prve godine u NBA, a nakon mnogo piva prišli su mi i rekli da imaju malog brata koji odlično igra košarku. Poručio sam im da mu želim svu sreću - rekao je Gasol i potom dodao:

- Godinama kasnije, na utakmici u Denveru, video sam ih na tribinama kako skaču i viču na mene. Tamo su mi rekli: "To je naš brat." Bio je to Nikola Jokić. On je jako dobar, da. Bili su u pravu. Moram da kažem da su i dva njegova brata takođe MVP.

Podsetimo, Mark Gasol je nedavno objavio da završava igračku karijeru.

Gasol ima titulu prvaka NBA lige sa Torontom (2019), kao i dve titule prvaka sveta sa Španijom (2006, 2019). Osvojio je, između ostalog, i dve olimpijske srebrne medalje (2008. u Pekingu i 2012. u Londonu), kao i dva zlata sa evropskih prvenstava (2009. i 2011).

