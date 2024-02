NEVEROVATNA PRIČA: Film o famoznoj Zvezdinoj košarkašici i jednoj od najfatalnijih Srpkinja svog doba

"Izbrisano iz biografije: Legenda o Ljubici Otašević" je dokumentarni film o famoznoj Zvezdinoj košarkašici Ljubici Otašević i jednoj od najfatalnijih Srpkinja svog doba zbog koje je i Ivo Andrić dolazio na Mali Kalemegdan.

- Priča o ovoj rasnoj lepotici podeljena je u nekoliko segmenata: Andrić i Ljubica, Ljubav i moda, Mali Kalemegdan, Mere za Sofiju Loren, Muškarci, Holivudski san, Seks, sunce i špageti, Srpski roman i Da li je bila srećna - kaže za Kurir novinarka Duška Jovanić, autor i producent ovog projekta koji će biti prikazan u ponedeljak, 19. februara (20 časova, RTS 2).

Osvajanje sveta

- Reč je o umetničkom dugometražnom dokumentarcu koji okida "vintage" slike iz naše bolje prošlosti, a gađa emocije kakve je u nama izazvao "Montevideo, Bog te video". U filmu govore: košarkaš Srđa Kalember, košarkaska legenda Ranko Žeravica, glumica Jelena Žigon, Denise Minelli Hale, koja je rođena u Beogradu kao Dušica Radosavljević, holivudski svedok Den Tana, poslednja preživela iz famozne košarkaške "petorke", Gordana Baraga, reditelj Ljuba Radičević, fudbalska legenda Milutin Šoškić, publicista Radovan Popović, muzičar Boban Petrović, kao i najbliži rođaci i prijatelji fabulozne Ljube Bodin, kako su je zvali u periodu kada je pravila filmsku karijeru pod budnim okom slavnog Keri Granta, pa do udaje za grofa Enrika di Portanovu kome je "Njujork Tajms" objavio nekrolog pod naslovom: "Umro je poslednji dandi".

foto: privatna arhiva

- Kadrovi su snimljeni na različitim lokacijama u Ljubičinom rodnom Gornjem Milanovcu i Beogradu, u dvoristu zgrade u Deligradskoj ulici gde je stanovala pre nego sto je krenula u osvajanje sveta, kao i u Rimu i Marbelji, gde žive svedoci njenog glamuroznog života i prijateljstva sa Frenkom Sinatrom, Marlonom Brandom, princezom Sorajom, Haroldom Robinsom, generalom Frankom, Adnanom Kašogijem, Hesusom Hilom, groficom Gunilom von Bizmark i drugim pripadnicima svetskog džet seta - priča Duška Jovanić i dodaje:

Dublerka Sofije Loren

foto: privatna arhiva

- Ono sto njenu spektakularnu biografiju čini "srpskim romanom" je klasična porodicna ratna drama: otac Božidar je bio u Kraljevoj vojsci, dok se njegov rođeni brat opredelio za partizanski pokret. Bozidar Otašević koji je bio jedan od najlepsih pilota, nikada se nije vratio u, kako je govorio, porobljenu otadzbinu, a Ljubica je u to komunističko vreme zbog njega imala mnogo problema, iako je već počela da igra kosarku. Sama njena visina je bila dovoljna da je figurativno skrate za glavu. U svakom slučaju, ovo je priča o jednoj izuzetnoj ženi koja je bila mnogo više od dublerke Sofije Loren u filmu "Ključ".

foto: Facebook

- Čuvari njene prolazne lepote su u ovom filmu raskopčali mit do kraja: kako je kod španskog generala Franka ulazila bez kucanja, zašto je već punačka i podbula bila simpatična milijarderu Adnanu Kašogiju, dok je neobuzdani Marlon Brando lenjo doručkovao u njenoj kuhinji. Ipak, Ljubica je za njih zauvek ostala socijalisticka Pepeljuga u bekstvu od navaletnih udbaša kojoj bi bilo pametnije da se udala za nekog od prvih momaka, umesto što je uprskala do daske. Ono što Ljubica jedino nije želela je samo da postane slavna i tako upropasti svoj burni zivot, zbog kojeg je ipak nije bolela štikla, iako se to od nje očekivalo - kaže Duška Jovanić, koja je o Ljubici Otašević, napisala knjigu "Ljubica: legenda o fatalnoj Srpkinji".

Reditelj i direktor fotografije je Vuk Dapčević.

Burna biografija - Zvezda, reprezentacija i svetski džet set Ljubica je rodena 2. avgusta 1933. godine u Gornjem Milanovcu. Počela je da trenira košarku i bila je jedno vreme članica beogradske Crvene zvezde. Rano je završila košarkašku karijeru, već sa 24 godine, a predstavljala je Jugoslaviju na evropskim šampionatima 1954. i 1956. godine. Kao studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu otišla je 1957. godine u Italiju da usavrši jezik i nikada više nije živela u Jugoslaviji, mada je povremeno dolazila. Život joj se sasvim promenio nekoliko meseci kasnije kada je, prilikom kratkog boravka u Engleskoj, upoznala predstavnika producentske kuće "Kolumbija". Stigla joj je ponuda za ulogu na filmu kao ulaznica za svetski džet set i buran žuvot koji je kasnije vodila. Bila je udata za italijanskog barona Portanovu. Poslednje dane provela je u Hjustonu, gde je preminula u 65. godini.

Kurir sport / R. N.

