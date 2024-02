TRENER OKLAHOME ŽESTOKO UDARIO PO SRBINU! Pokuševski nikada nije razumeo igru!

Trener Oklahome Mark Dagnolt prokomentarisao je odlazak srpskog košarkaša Alekseja Pokuševskog iz tima.

Pokuševski je otpušten nakon skoro četiri godine provedene u redovima Tandera, a Dagnolt nije imao lepe reči o Srbinu.

"Pre četiri godine je došao ovde, prolazio je kroz naš program. Bio je, očigledno veoma mlad, zelen, fizički slab, nikad nije igrao ovde. Mislim da nikada nije razumeo svoju igru kao profesionalni igrač. Iako mislim da je napredovao, nismo našli ulogu za njega ove sezone".

Nakon kritika poželeo je sreću srpskom košarkašu:

"On je još jedan momak za koga navijamo, u koga verujemo, i cenimo njegovu posvećanost našem programu tokom njegovog vremena ovde i želim da i on to zna", poručio je trener Tandera.

Kurir sport/J.M.

