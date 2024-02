PEŠIĆ POSLAO PORUKU REPREZENTATIVCIMA SRBIJE: Ove dve pobede kao motivacija za Olimpijske igre!

Košarkaši Srbije zabeležili su i drugu pobedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Srbija je u Tbilisu savladala Gruziju rezultatom 76:63.

Seletor Orlova Svetislav Pešić izneo je svoje prve impresije posle meča.

" Vrlo bitna pobeda za nas. Odbrana je bila dobra. Uradili smo dobar posao, pre svega na njihovom plejmejkeru, ali i na Šengeliji. Možete da vidite statistiku. Postigli su 20 poena u tranziciji. Bili smo u poziciji da igramo odbranu i pomažemo jedni drugima.

Pohvalio je i Gruziju.

"Oni su jako dobra ekipa. Siguran sam da imaju talenta i mogučnosti da igraju"

Srbija je aktuelni vicešampion sveta i to je dodatni motiv smatra Pešić.

"Ovo nije novo za nas. U većini mečeva to nije bitno. Moramo da budemo spremni da shvatimo svoju poziciju. To nam znači da mi budemo više motivisani, posebno jer nas očekuju u Olimpijske igre. Igrači žele da pokažu da su spremni. Siguran sam da će ove dve pobede biti velika motivacija za sve da daju svoj maksimum, da igraju dobro, da treniraju i da se pripreme za sledeći izazov, a to su Olimpijske igre", zaključio je Pešić.

Kurir sport