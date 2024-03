SLAVNI KOŠARKAŠ OTVORIO DUŠU POSLE NAJMRAČNIJEG PERIODA U ŽIVOTU: Odveo sam sina u školu i popio kafu sa prijateljima - to se ceni

Proslavljeni španski košarkaš Riki Rubio bio je izuzetno emotivan nakon svog prvog meča u Evroligi posle 13 godina.

Ljubitelje košarke prošlog leta zatekla je odluka Rikija Rubija (33) da se povuče sa terena zbog problema sa mentalnim zdravljem. Iskusni plejmejker rastao se sa Klivlendom i potvrdio da je završio sa igranjem u NBA ligi, a bilo je veliko pitanje i da li će ikada više zaigrati košarku.

Srećom, njegovo stanje se u međuvremenu značajno popravilo i Riki je odulučio da se vrati svojoj velikoj ljubavi - košarci i ponovo obuče dres Barselone.

Povratak na teren u dresu katalonskog kluba doživeo je izuzetno emotivno.

"Bio je ovo težak meč pun emocija. Pokušao sam sve to da kontrolišem kako ne bi uticalo na ekipu, ali smo nažalost izgubili i to se ne može proslaviti. Srećan sam što ponovo igram košarku. Moja situacija vezana za debi u Evroligi se menjala iz dana u dan. Biću još jedan igrač u ovoj ekipi, došao sam da im pomognem".

Otkrio je da mu prija povratak normalnim životnim aktivnostima.

"Juče sam odveo sina u školu i popio kafu sa prijateljima. To se ceni, kada takvih stvari nema one vam strašno nedostaju. Još uvek ne mogu da igram mnogo minuta, ali očekujem da će se to promeniti kroz dve do tri nedelje. Mora se svakodnevno raditi, ima ovde izuzetnih igrača u ekipi. Tek sam došao, takmičenje je u potpunosti drugačije od NBA, nisam ga igrao 13 godina i trebaće mi vreme da se prilagodim. Napravićemo dobar tim i videti šta može da se desi", otkrio je Španac.

