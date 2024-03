BEZ BOGA NE MOŽEMO PREKO PRAGA, SA NJIM MOŽEMO I PREKO MORA! Aleksa progovorio o veri, njegove SNAŽNE REČI odzvanjaju Srbijom!

Košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije Aleksa Avramović otkrio je šta za njega predstavlja vera

Aleksa Avramović važi za izuzetno pobožnog čoveka. U svojim izjavama neretko pominje Boga, pre svakog slobodnog bacanja se prekrsti na terenu i ne krije da upravo u veri pronalazi snagu i motivaciju.

"To je konekcija koju ima svaki čovek, zapravo. Samo je vreme kad će da spozna to. Ja sam imao sreću, već sam dosta puta to rekao, da su mene roditelji, a pogotvoo majka, vodili nedeljom u crkvu. To je elementarno vaspitanje, išli smo na veronauku u osnovnoj i srednjoj školi. Naši roditelji su čuvari tradicije. Kako vreme prolazi i izlazimo iz tog nekog perioda u kojem smo bili, nekako vidim da se više ljudi okreće crkvi i spoznaje Boga. Ako sam na bilo kakav način uspeo da kod nekih ljudi utičem da taj osećaj spoznaju, ja sam mnogo srećan. To je veliki uspeh za mene. Stvarno mislim da bez Boga ne možemo ni preko praga, a sa Bogom možemo i preko mora", rekao je Aleksa Avramoviću podkastu "I u dobru, i u zlu" oca Predraga Popovića.

Jedan od najboljih košarkaša Partizana u ovoj sezoni izdvojio je i velikog vernika iz suprotnog tabora.

"Ognjen Dobrić. Igrao je mnogo godina u Zvezdi, sad je u Virtusu iz Bolonje. Marko Gudurić isto, on igra za Fenerbahče. Ne znam sad... Sigurno ima još ljudi koji su verujući, ali sa ovim momcima sam provodio mnogo vremena i znam kakvi su", rekao je Avramović, a zatim govorio o situacijama kada su rivali na terenu igrači koji veruju:

"Bog uslišava i jednom i drugom! Što bi rekao moj duhovnik 'Slava Bogu za sve, za sve dobro i za sve loše'. Mi smo tu samo da se postavimo za ono što nam je namenio."

Kurir sport/J.M/Mondo

04:46 Aleksa Avramović izjava