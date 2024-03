MOGAO SAM DA IZGUBIM ŽIVOT ZBOG KOŠARKE! Potresna ispovest bivšeg asa Partizana: Posle DRAME koju je preživeo hteo da ODUSTANE!

Sjajni plejmejker Baskonije, Kodi Miler-Mekintajer otkrio je da je nakon drame koju je preživeo u Turskoj malo falilo da okači patike o klin.

Miler blista ove sezone u dresu Baskonije. Oborio je rekord po broju asistencija na jednom meču Evrolige i definitivno je jedan od najboljih plejmejkera u elitnom takmičenju, a pre samo godinu dana ozbiljno je razmišljao da prekine svoju košarkašku karijeru.

Pre dolaska u Baskoniju branio je boje Gaziantepa i u Turskoj ga je zadesio katastrofalan zemljotres.

"Prilično dobro smo se nosili, dok smo bili u našem gradu. Ali onda nas je pogodio zemljotres. Nakon što je zemljotres pogodio i preselili smo se u Istanbul, nismo mogli da pobedimo ni na jednoj utakmici. Svi su bili mentalno iscrpljeni i frustrirani. Ljudi u timu su se borili s gubitkom voljenih" otrkiva Kodi u podkastu "Urbonus" i dodaje:

"Sve me je to pogodilo kao: 'Čuj, doslovno sam mogao da izgubim život zbog košarke.' I nije to situacija u kojoj želim da budem. Dakle, šta zapravo radim ovde? Šta ako sam bio u Gaziantepu u pogrešnom delu grada? Izgubio bih život u situaciji u kojoj nisam bio srećan. Rekao sam sebi: 'Mislim da sam gotov'. Trebalo je da uzmem godinu dana odmora najmanje. Treba da odmorim malo od stresa nad kojim sam bio izložen. Nisi okružen voljenima i znate kakva je košarka ovde. Ubitačna je".

Kurir sport/J.M./Basketballsphere

00:14 Delije i Grobari navijaju zajedno: Kosovo - Srbija