NAJAVLJUJE SE PREKID MEČA MONAKO - CRVENA ZVEZDA: Majk Džejms je razlog!

Utakmica 28. kola Evrolige između Monaka i Crvene zvezde mogla bi da bude prekinuta.

"Kneževi" od 19 časova u svojoj "Gaston Medesin" hali dočekuju crveno-bele. Obe ekipe imaju svoje želje, tim Saše Obradovića pobedom da bude među četiri najbolje ekipe pred plej-of, a ekipa Janisa Sferopulosa da pokuša u finišu da se domogne plej-ina.

Ipak, ovaj meč bi mogao da bude najbitniji za Majka Džejmsa. Američki bek je u Evroligi postigao do sada 4.443 poena. Nedostaje mu svega 12 poena kako bi stigao Vasilisa Spanulisa, trenutno lidera ovog takmičenja po broju poena - 4.455 poena.

U slučaju da se to desi tokom utakmice sa Zvezdom, spreman je scenario kojim bi Džejmsu bilo odato priznanje. Ukoliko košarkaš Monaka u prvom poluvremenu stigne do 12 poena, meč bi bio prekinut istog trenutka. Ukoliko do toga dođe u drugom poluvremenu, sačekao bi se prvi prekid.

Kurir sport

Bonus video:

00:15 Delije korteo