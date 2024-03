OVAKO BI TREBALO DA RAZMIŠLJA SVAKO KO POSTANE JOKIĆEVA ŽRTVA! Pažljivo je pratio SVAKI POTEZ Srbina: Toliko stvari ni NE VIDITE!

Letonski košarkaš, Kristaps Porzingis, govorio je o Nikoli Jokiću nakon poraza Bostona od Denvera.

Srbin je tripl-dablom vodio Nagetse do pobede protiv Seltiksa, a Porzingis je izgubio nekoliko duela sa centrom iz Srbije.

- On je jednostavno neverovatan košarkaš. Naučio sam od njega danas neke stvari. Tako je pametan, lukav... radi na parketu toliko stvari koje ne vidite, a koje pomažu njegovom timu da pobedi. To je neverovatno. Kada god malo pomognete, pronaći će Gordona i ostale momke. To govori o tome koliko je vredan i šta radi za njih. Zaista je teško da ga zaustavite.

foto: AP David Zalubowski

Upitan je potom Letonac šta je to što je naučio od Jokića.

- Par trikova koje on koristi. Ostaviću na tome... - poručio je Kristaps Porzingis.

On je u NBA ligu stigao 2015. godine, godinu dana nakon Jokića, nakon što je na draftu izabran kao četvrti pik. Igrao je za Njujork, Dalas i Vašington, pre nego što je 2023. godine stigao u Boston.

Ove sezone u proseku ima 20,4 poena, sedam skokova i dve asistencije po utakmici.

