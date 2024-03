SCENA KOJA SE NE ZABORAVLJA! Kako je srpski PROFESOR prevaspitao PODIVLJALOG Amera: Krenuo pesnicom na Bjelicu, pa doživeo ŠOK!

Proslavljeni reprezentativac naše zemlje, Nemanja Bjelica (36), u subotu je putem društvenih mreća objavio da je odlučio da završi svoju košarkašku karijeru.

Srpski as ostavio je dubok trag u NBA ligi. Tri godine nastupao je za Minesota Timbervulfse, zatim je tri sezone proveo u Sakramento Kingsima, da bi nakon kratke epizode u Majamiju prešao u Golden stejt Voriorse sa kojima je 2022. godine osvojio i šampionsku titulu.

Njegov boravak u Minesoti obeležio je veliki broj izuzetno zapaženih partija, ali i jedan incident koji se i dan danas prepričava "preko bare".

Nemanja je tada jasno stavio do znanja Amerima, da sa Srbima nema šale.

Tog 16. januara 2018. godine Orlando je savladao Minesotu, a meč je obeležio žestok obračun Amerikanca Arona Aflala i Nemanje Bjelice.

Bjelica je sjajno odbranom izludeo Alala, koji nije mogao ništa da uradi u napadu. U jednom momentu došlo je do verbalnog obračuna, Amerikanac je nešto dobacio Srbinu, a ovaj mu nije ostao dužan:

"Da ti je*** ja malo mamu u pi***, bre!", izgovorio je Nemanja Bjelica svom protivniku.

Dobili su po tehničku i delovalo je da će se na tome završiti. Međutim, samo nekoliko minuta kasnije Aflalo je eksplodirao i nasrnuo na Srbina.

Odgurnuo je Bjelicu a onda pesnicom zamahnuo prema Srbinu u želji da ga nokautira. Nemanja je izbegao udarac, a onda popularnom "kragnom" uhvatio Amera oko vrata i neutralisao ga. Igrač Orlanda nije mogao da se pomeri. Kada se situacija smirila Nemanja je pustio Allala, a sudije su odlučile da isključe obojicu.

Nešto kasnije Srbin je prokomentarisao incident:

"Mi smo imali fizički kontakt u odbrani i napadu, ali samo u onom klasičnom, uobičajenom, košarkaškom smislu, što je i deo svake utakmice. Mislim, ne bih da ispadnem neka žrtva ovde, sve je to deo ove igre, ali on je zamahnuo da me udari. Ja sam samo pokušavao da se zaštitim, a i da mu pomognem da se smiri. Podivljao je, ne znam šta nije bilo u redu sa tim momkom. U tom trenutku morao sam da se zaštitim zbog sebe i svoje porodice. Svi koji me znaju, svesni su da sam miran čovek, ali… Znam ja kako te stvari funkcionišu, odrastao sam na ulici. Ipak, ja sam profesionalni košarkaš, neću se nikada tući na utakmici. Još jednom kažem, neću da ispadnem žrtva, mogu samo da istaknem da sam, hvala Bogu, reagovao tako kako sam reagovao", rekao je Bjelica i dodao:

"Samo sam pokušavao da ga smirim, ne mogu ni da zamislim šta bi bilo da sam ja probao da uradim nešto tako. Kao što sam rekao, sve što se do tog trenutka dešavalo između nas je bio sastavni deo igre. Prvo smo dobili tehničke greške, a onda eto. Ne bih da komentarišem činjenicu da su sudije isključile i mene i njega, ja sam samo pokušavao da se zaštitim. Ne bih da od Aflala pravim negativca, možda je imao loš dan, ali stvarno želim da kažem da iskreno mislim da sam uradio pravu stvar. Šta je trebalo da uradim, da ga pustim da me udari?!"

Njegov čuveni MMA potez i dan danas se prepričava.

Kurir sport/J.M.