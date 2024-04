OBRADOVIĆ PRED ALBU: Zaustaviti njihovu igru u tranziciji

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da su crno-beli svesni koliko je važna predstojeća evroligaška utakmica protiv Albe i istakao da će jedna od najvažnijih stvari na tom meču biti zaustaviti njihovu tranzicionu igru.

"Kad se priča o Albi, nekoliko stvari je bitno. Pod broj jedan, da zavise mnogo od tranzicione igre, da su u tom delu najopasniji i treba da vodimo računa da ih zaustavimo. To znači da kontrolišemo napad i da ne dozvolimo dobre procente šuta, pre svega za dva poena, u tranziciji. To je prvi neki faktor o kojem treba da vodimo računa", rekao je Obradović novinarima u Beogradu.

"Drugi je da su oni tim koji voli da menja odbranu, da igraju zonsku odbranu i zonski presing. Treba obratiti pažnju na to i imati dobar napad. Ponovo se vraćamo na isto - ne dozvoliti im da iz zonske odbrane postižu lake poene. To su najbitnije stvari", dodao je on.

Košarkaši Partizana gostuju sutra berlinskoj Albi, u utakmici 33. kola Evrolige.

Pred poslednja da kola, crno-beli su 13. na tabeli Evrolige sa 14 pobeda i 18 poraza, a isti skor imaju i Žalgiris, Milano i Valensija.

"Znamo koliko nam je važna utakmica i nadam se da ćemo biti na nivou koji je potreban da bismo pobedili... Nema više vraćanja na ono što je iza nas. Znamo da mnogi timovi imaju šanse, naša sreća je i da negde zavisimo od nas samih. Treba da se pripremimo i da utakmicu odigramo na najbolji mogući način", rekao je Obradović.

Alba je poslednja na tabeli pošto je do sada upisala samo pet pobeda.

"Nikad ne razmišljamo na koliko je pobeda Alba, to je evroligaški tim. Znamo koji kvalitet imaju i da mogu da igraju na zaista visokom nivou. Tretiramo kao pravi evroligaški tim", rekao je trener Partizana.

Utakmica Alba - Partizan na programu je sutra od 20.30.

(Beta)