I TO SE DESILO! AMERI PRIZNALI DA JE JOKIĆ POKRADEN PROŠLE GODINE! Poznati novinar ne krije da je pogrešio - "On je bio najbolji"

Nikola Jokić i ove godine briljira u NBA ligi, i za sada uspešno predvodi Denver ka odbrani šampionske titule. Upravo je on glavni kandidat da ponese MVP titulu, a mnogi misle da je prestižnu nagradu zaslužio i prethodne sezone.

Podsetimo, minule sezone je MVP titulu pokupio Džoel Embid, što je izazvalo mnogo pažnje u Americi.

Mnogi su sputavali Jokića, a sada je svoju grešku priznao poznati novinar "Yahoo"-a, Ben Rorbah.

- Takođe smo se složili da je on bio najbolji igrač utakmice na kraju prošle sezone, kada je odveo Nagetse do titule. On je osvojio MVP-a 2021. i 2022. i završio na drugom mestu posle centra Filadelfije Seventisikersa Džoela Embida prošle sezone, kada je Jokić verovatno trebalo da pobedi treću uzastopnu regularnu sezonu i umesto toga zaradio MVP finala. Njegovo je jedno od najdominantnijih četvorogodišnjih igara u istoriji lige - ističe Ben.

