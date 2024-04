SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL U BEOGRADU: Košarka na LED terenu - po uzoru na NBA!

Finalni turnir FIBA Lige šampiona, koji se organizuje u Beogradskoj areni, biće pravi spektakl, pre svega jer će se utakmice igrati na LED terenu, jedinstvenom u svetu.

Dakle, umesto klasičnog parketa, nešto potpuno novo i savremeno za sve koji dođu u našu najveću dvoranu od 26. do 28. aprila 2024. da uživaju u košarci.

Ovim povodom, u VIP salonu Arene održana je konferencija za medije, na kojoj su govorili izvršni direktor FIBA Lige šampiona Patrik Komninos, generalni sekretar KSS Zlatko Bolić i ambasador ovog Fajnal fora Željko Rebrača.

- Želim da se zahvalim svima u košarkaškoj familiji u Srbiji koji su nam pružili dobrodošlicu. Bolić predstavlja Savez koji nam je bio podrška od starta. Goran Grbović zbog medicinskih razloga nije ovde sa nama, tu je i naš ambasador gospodin Rebrača. Četiri sjajna tima doći će ovde. Tri tima su iz Španije (Unikaha, Mursija i Tenerife) i tim iz Grčke Peristeri koji vodi Vasilis Spanulis. Za nas je to sjajna postavka. Mečevi će se igrati u jednoj od najboljih dvorana u Evropi… Mi se uvek trudimo da budemo inovativni i da gledamo u budućnost. Zato smo doneli odluku da se ovaj turnir igra u Beogradu i igraće se na novom LED staklenom terenu. Za nas je to važan događaj. LED teren korišćen je do sada u NBA ligi na ovogodišnjem Ol staru i donosimo to u Beograd. Tako će takmičenje da se igra na modernoj i tehnološki inovativnoj podlozi. Liga šampiona uvek je gledala ka budućnosti. Za nekoliko godina sva veća košarkaška takmičenja igraće se baš na ovakvom terenu. Mnogo nam je drago što će takmičenje biti na ovakvom parketu. Uzbuđeni smo zbog toga, klubovi su uzbuđeni zbog toga. Jedva čekamo da košarkaška zajednica dođe, da vidi ovaj događaj i da bude deo istorije. Ovo je samo jedan deo onoga što nas čeka u budućnosti - rekao je Komninos.

Sledeći se prisutnima obratio generalni sekretar KSS Zlatko Bolić.

- Želim sve da pozdravim i da poželim svima dobrodošlicu u Beograd. Hvala i državi koja je prepoznala da ovaj događaj bude u Beogradu i da gledamo jedno ovakvo takmičenje. Što se same organizacije tiče, zahvalio bih se Komninosu, Lekiću i Rebrači. Imaćemo privilegiju da će se mečevi igrati na LED ekranu, da se tako izrazim. Pozvao bih sve ljude iz Srbije da dođu, da vide kako izgleda budućnost igranja na takvom terenu. Drago mi je i ponosan sam što sam deo KSS i što imamo visoke ocene za organizaciju međunarodnih takmičenja. KSS prvi put organizuje klupsko evropsko takmičenje i poznavajući kapacitete Saveza, nemam sumnju u dobru organizaciju.

Željko Rebrača je takođe sa uzbuđenjem najavio predstojeći događaj.

- Ponosan sam što mogu da budem ambasador ovog takmičenja i što će se igrati u Beogradu, gradu košarke, u prelepoj Areni koja je poznata u svetu. Ovo je poseban momenat za svakog igrača, sigurno će uživati u tome. Svako od njih ima mogućnost da ispiše istoriju, da promeni neki tok svoje karijere. Inovacije su poznate u svetu, mi smo igrali na nekim drugim terenima, normalno je da postoje noviteti u košarci. Mene baš zanima kako će sve to da izgleda i želim da pozovem sve da dođu i da uživaju. Smatram da će svi da uživaju, ovo su neka nova vremena, puna inovacija, voleo bih da vidim kako će to košarka da iznese i donese.

🚨 𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰: The #BasketballCL Final Four in Belgrade will be played on ASB GlassFloor!#BecomeLegendary pic.twitter.com/Zm7MeHlKD8 — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 18, 2024

Jedinstveni LED teren korišćen je do sada samo par puta.

- Ovaj LED teren je testiran u prethodnih pet godina i prvi put je upotrebljen prošlog juna u Madridu na Svetskom prvenstvu za žene do 19 godina i iskustvo je bilo pozitivno. Da ne ulazim u tehničke detalje, ali sve mere koje su urađene, sve je dokazalo da je ovo bolje. Balans je savršen na svim delovima terena, elastičnost postoji. Za nas je najbitnije da je bezbedno za igrače. Svi testovi su to pokazali. Na tom terenu igrao je i Bajern u Bundesligi i to je odlično prošlo, zato je korišćen i na NBA Ol staru u Indijanapolisu i oni su pozitivno reagovali. Taj isti teren je ovde u Beogradu i biće korićen za fajnal-for Evrolige - objasnio je Komninos.

Na pitanje zašto je za domaćina Fajnal fora odabran baš Beograd, prvi čovek FIBA Lige šampiona je rekao:

- Liga šampiona je uglavnom birala neke od učesnika za domaćina, što nam je dalo neku dozu komfora jer bi igrao neki domaći tim. Kako smo nastavili sa rastom, dolazililo je više popularnosti i hteli smo da izaberemo neku neutralnu lokaciju kao što je bilo sa Bilbaom pre nekoliko godina. Verujemo da je došlo vreme da istražimo potpuno neutralnu lokaciju. Kada pričamo o tome, ako nema lokalne podrške, onda je potrebno da idemo na mesto koje razume i voli košarku i koje će biti uzbuđeno, Beograd je takva destinacija. Kada na to dodate infrastrukturu, Arenu, podršku navijača koju možemo da dobijemo i od strane KSS, šansa da slavimo 100 godina košarke u Srbiji. Svi ti elementi zajedno bili su logičan izbor da izaberemo ovakvu lokaciju. Nadamo se da će navijači ceniti sve to, da će doći i da će biti deo istorije. Da ponovim, ovaj LED teren je deo istorije! Uvek pokušavamo da nađemo balans između gostujućih navijača i onih lokalnih. Verujemo da je ovo događaj koji će privući i domaću publiku koja voli i razume košarku. Dva tima igraju Evroligu u Beogradu i ovo okruženje razume košarku na najvišem nivou. Dolaze neki od najboljih evropskih timova, nudimo unikatno iskustvo. Uz to imamo očekivanja od navijača koji dolaze iz Grčke i Španije. Oni su u fazi organizacije čarter letova, prodaje karata i to je proces. Očekujemo da će biti dosta navijača. Verujemo da će neki pokušati da naprave i kombinaciju gledanja mečeva i turističkog razgledanja. Nadamo se da će atmosfera biti odlična. Fajnal for je proslava košarke. Nije ovde samo cilj da dođemo, organizujemo i da odemo. Biće tu više događaja, organizujemo i neke događaje za navijače u gradu, košarkaška klinika, želimo da uzvratimo na neki način. Fajnal for je uzbudljiv događaj, tako je bilo u Malagi prošle godine. Nadam se da ćemo svi kada se probudimo 29. aprila reći da smo prisustvovali najboljem Fajnal foru ikada -zaključio je Komninos.

Kurir sport / KSS

