RAZMONTIRAO LEJKERSE, PA STAO PRED ZGODNU NOVINARKU I SKROMNO PORUČIO: Samo se trudim da čitam igru, ne forsiram!

Najbolji igrač Denver Nagetsa Nikola Jokić izneo je svoje utiske nakon izuzetno važnog trijumfa nad Los Anđeles Lejkersima u prvom meču četvrtfinalne serije Zapada.

Denver je slavio rezultatom 114:103, a apsolutni heroj pobede bio je maestralni srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je meč završio sa 32 poena, 12 skokova i sedam asistencija.

Odmah nakon meča kratko je analizirao igru svog tima.

"Bolje su otvorili meč, imali su prednost u prvoj četvrtini, imali smo -3 na poluvremenu. Znali smo da moramo nešto da promenimo. Naša odbrana u drugom poluvremenu je bila sjajna i mislim da moramo tako igramo, ako želimo da napravimo nešto", rekao je Nikola odmah nakon meča.

Pokušavali su igrači Lejkersa da zaustave Nikolu na sve moguće načine, ali to im nije pošlo za rukom. Na pitanje, kako to uspeva i odakle crpi toliku energiju, srpski as je odgovorio:

foto: Printscreen

"Samo se trudim da čitam igru, ne forsiram. Trudim se da nađem otvorenog saigrača", rekao je skromni Nikola koji je potom posebno pohvalio Kentavijusa Koldvela-Poupa za sjajnu igru u odbrani u ključnim momentima meča.

Kurir sport/J.M.

00:24 Nikola Jokić pred meč protiv Klipersa