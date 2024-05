REČI ČUVENOG HRVATA ODJEKUJU REGIONOM! Pitali ga šta misli o SRBINU, usledila NEOČEKIVANA izjava: Zvuči čudno, ali MORAM DA KAŽEM!

Proslavljeni hrvatski košarkaš Roko Leni Ukić (39) sipao je hvalospeve na račun iskusnog srpskog asa Miloša Teodosića.

Hrvat je istakao da je Miloš Teodosić, uz legendarnog Medžika Džonsona, najbolji dodavač u istoriji košarke.

Dobio je pitanje o srpskom asu i imao je samo reči hvale.

"Teodosić je jedan od najtalentovanijih evropskih plejmejkera protiv kojih sam ikada igrao. Ovo moram da kažem, znam da će da vam zvuči čudno ova moja izjava, ali želim da kažem. Za mene je Miloš, drugi najbolji dodavač svih vremena na svetu, u istoriji", rekao je Ukić u podkastu "Inkubator".

Nastavio je da "sipa" pohvale na Teov račun.

"On je igrač koji nije atletičan, nije mogao da radi toliko stvari sa prodorima, kao većina nekih drugih poput recimo Džejsona Kida. Ali, toliko vidi koraka unapred. Nije Lebron, koji napravi prvi korak, pa je kompjuter. Videti nešto što niko ne vidi. Uzmite njegove najbolje poteze, šta je sve video na terenu. Ne znam da li troje ljudi u istoriji to može da vidi. To je neko moje mišljenje za njega. Ne čudi me što sa tim znanjem o igri, talentom, da sada u poznim godinama. Na nekom nižem nivou, igra dvadesetak minuta u ekipi koja je u donjem delu tabele Evrolige, može to sa pola gasa, nije nešto na šta je navikao, tako da me to ne čudi."

Priznao je i da ove godine nije pratio igre Partizana i Zvezde u Evroligi.

"Nisam pogledao nijednu utakmicu ni jednih ni drugih u Evroligi ove sezone. Nisam očekivao ni više ni manje, jer me nisu interesovali. Gledao sam Zvezdu protiv Splita. Nisam ništa gledao u Evroligi", zaključio je Roko Leni Ukić.

