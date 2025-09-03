SRBIJA - TURSKA: Spektakl u Rigi! Derbi za prvo mesto u grupi A i lakši raspored
Košarkaši Srbije u derbiju grupe A igraju od 20.15 časova u Rigi protiv Turske.
Obe ekipe su do sada ostvarile po četiri pobede, pa će u međusobnom duelu odlučivati o prvoj i drugoj poziciji pred nokaut fazu.
Dešavanja sa meča možete pratiti u lajv tekstualnom prenosu uz Kurir i našeg izveštača sa lica mesta.
Dosadašnji rezultati Srbije i Turske u grupi
Srbija
Srbija - Estonija 98:64
Srbija - Portugalija 80:69
Srbija - Letonija 84:80
Srbija - Češka 82:60
Turska
Turska - Letonija 93:73
Turska - Češka 92:78
Turska - Portugalija 95:54
Turska - Estonija 84:64
Srbija ubedljiva u međusobnim mečevima
Od osamostaljenja Srbije ove dve reprezentacije su odigrale sedam utakmica, a pet je dobila Srbija.
Poslednja dva duela su odigrana 2022. godine, u kvalifikacijama kada je Srbija pobedila i u Srbiji i u Turskoj.
Turska je poslednji put slavila 2010. godine u polufinalu Svetskog prvenstva u Turskoj.
SRBIJA - TURSKA
Hala: Arena, Riga
Sudije: Gediminas Petraitis (SAD), Vojćeh Liška (Poljska), Johan Roso (Francuska)
SRBIJA: Filip Petrušev, Nikola Jović, Vanja Marinković, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Stefan Jović, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov. Trener: Svetislav Pešić.
TURSKA: Larkin, Hazer, Šanli, Osman, Bitim, Korkmaz, Šengun, Osmani, Bona, Jilmaz, Sipahi, Jurceven. Trener: Ergin Ataman