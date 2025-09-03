Svi događaji
19:13

Turci slave uz "Srpkinja je mene majka rodila"

Navijači Srbije, Eurobasket 2025

18:32

Navijači Turske slave uz Đurđevdan

20250903_190445.jpg

18:14

Srbija odradila poslednji trening pred meč

18:05

Dosadašnji rezultati Srbije i Turske u grupi

Srbija

Srbija - Estonija 98:64

Srbija - Portugalija 80:69

Srbija - Letonija 84:80

Srbija - Češka 82:60

Turska

Turska - Letonija 93:73

Turska - Češka 92:78

Turska - Portugalija 95:54

Turska - Estonija 84:64

17:51

Poznato na koga ide pobednik u osmini finala

Košarkaška reprezentacija Srbije

17:02

Ko je turski "Bejbi Jokić"?

Alperen Šengun, Nikola Jokić, Eurobasket 2025

17:01

Osman o predstojećem duelu

Džedi Osman na utakmici protiv Estonije

16:58

Neka se čuva Turska

Nikola Jović i Nikola Jokić

16:57

Gde možete da gledate utakmicu?

profimedia-1030604618.jpg

16:56

Selektor Turske pred meč sa Srbijom

Ergin Ataman na klupi Turske

16:54

Jokić dobro raspoložen uoči meča

Nikola Jokić, Eurobasket 2025

16:27

Srbija ubedljiva u međusobnim mečevima

Od osamostaljenja Srbije ove dve reprezentacije su odigrale sedam utakmica, a pet je dobila Srbija.

Poslednja dva duela su odigrana 2022. godine, u kvalifikacijama kada je Srbija pobedila i u Srbiji i u Turskoj.

Turska je poslednji put slavila 2010. godine u polufinalu Svetskog prvenstva u Turskoj.

16:16

SRBIJA - TURSKA

Hala: Arena, Riga

Sudije: Gediminas Petraitis (SAD), Vojćeh Liška (Poljska), Johan Roso (Francuska)

SRBIJA: Filip Petrušev, Nikola Jović, Vanja Marinković, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Stefan Jović, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov. Trener: Svetislav Pešić.

TURSKA: Larkin, Hazer, Šanli, Osman, Bitim, Korkmaz, Šengun, Osmani, Bona, Jilmaz, Sipahi, Jurceven. Trener: Ergin Ataman