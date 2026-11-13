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Čima Moneke je u Crvenu zvezdu stigao kao jedno od najzvučnijih pojačanja leta 2025. godine. Doveden je kao igrač koji pravi razliku, donosi energiju, čvrstinu i karakter, ali i kao neko ko ne beži od velikih utakmica. Nije slučajno što su navijači od njega očekivali mnogo - u Baskoniji je pokazao da može da bude jedan od najboljih krilnih centara Evrolige.

Međutim, njegova epizoda u Zvezdi tokom sezone 2025/26 otvorila je i drugačija pitanja.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Nije problem samo u tome što je imao loše utakmice. Problem je nastao kada su se velika obećanja, javni nastupi i samouverene izjave sudarili sa partijama u najvažnijim mečevima.

Posebno je zabrinjavajuće bilo to što je u nekoliko važnih utakmica, umesto da bude pokretač crveno-belih, svojim greškama dodatno otežavao situaciju. A onda je, posle eliminacije od Partizana, usledila i otvorena kritika trenera Saše Obradovića sa kojim je i ranije imao sukobe u ekipi Monaka.

Plata, obećanja i javni nastupi

Već prilikom dolaska u Beograd Moneke je privukao pažnju izjavama. U podkastu "Euro Insiders" govorio je o tome koliko je želeo da dođe u Zvezdu, poručio da će navijači dobiti najbolju verziju njega i naglasio da zna da može da igra u atmosferi kakva vlada na utakmicama crveno-belih.

Posebno je odjeknuo njegov odgovor na pitanje o zaradi. Nigerijac je priznao da u Zvezdi zarađuje više nego u Baskoniji, ali manje nego što očekuje od narednog ugovora.

1/8 Vidi galeriju Dom Čime Monekea Foto: Printscreen

U javnosti su se potom pojavile različite informacije o njegovoj plati. Pominjalo se 800.000 evra godišnje, ali i cifre od 1,6 do 1,7 miliona evra po sezoni. Nijedna od tih brojki nije zvanično potvrđena, ali je sama činjenica da se o njegovoj zaradi toliko govorilo dodatno pojačala očekivanja.

Moneke je i tokom sezone nastavio da bude veoma aktivan u javnosti. Njegove izjave često su privlačile pažnju, a u januaru 2026. godine, posle poraza od Valensije, na pitanje o sudijama odgovorio je da bi mu, kada bi rekao šta zaista misli, bila oduzeta cela mesečna plata.

Takvi nastupi sami po sebi ne moraju da znače neprofesionalizam, ali su doprineli utisku da Moneke često ima mnogo toga da kaže van parketa. Problem je nastao kada se postavilo pitanje da li njegove igre prate velika očekivanja koja je sam dodatno podgrevao.

Najavljivao pobedu nad Partizanom, a onda podbacio kada je bilo najvažnije

Jedna od najvećih zamerki Monekeu odnosi se na odnos između njegovih ambicija i onoga što je prikazivao protiv Partizana.

Nigerijac je više puta govorio sa velikim samopouzdanjem o večitom derbiju, uz poruke da je vreme da Zvezda konačno savlada najvećeg rivala. Njegove najave ostavljale su utisak da veruje kako crveno-beli imaju sve što je potrebno da prekinu dominaciju večitog rivala u međusobnim duelima.

Međutim, kada je 2. aprila 2026. odigran evroligaški derbi, Partizan je slavio sa 89:82, a Moneke je bio jedno od najvećih razočaranja u Zvezdinom timu.

00:38 Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Za gotovo 25 minuta postigao je samo osam poena, uz dva skoka. Nije uspeo da nametne svoju igru, donese energiju niti preuzme odgovornost u trenutku kada je ekipi bila potrebna reakcija.

Naravno, jedna utakmica ne može da poništi sve što je Moneke uradio tokom sezone. Imao je i odlične partije, bio među najkorisnijim igračima Zvezde i često donosio energiju koja je nedostajala ostatku tima. Ali upravo zato su se od njega očekivale mnogo bolje reakcije kada se igraju utakmice u kojima se odlučuje sezona.

Moneke se ponovo bavio platama, sada je otkrio koliko je plaćen Kris Džons

Da priča o Čimi Monekeu i njegovim javnim istupima dobije još jednu dimenziju, pobrinuo se sam košarkaš Crvene zvezde, koji je u novembru 2026. godine, govoreći o saigraču Krisu Džonsu, izneo zanimljiv detalj o finansijskoj hijerarhiji u svlačionici crveno-belih.

Gostujući u podkastu "Triple Threat Show", Moneke je sa mnogo pohvala govorio o američkom plejmejkeru, ali je tom prilikom otkrio i da je Džons jedan od najslabije plaćenih igrača Zvezde:

- Kris Džons je jedan od mojih omiljenih saigrača. Drago mi je što je ovde, kako van terena, tako i na njemu. On je moj čovek. Jedan je od najpotcenjenijih i najslabije plaćenih igrača, ali verujem da će se to promeniti posle ove sezone - rekao je Moneke.

Real Madrid i Zvezdin povratak koji je Moneke sam zaustavio

Posebno upečatljiv primer problema sa njegovim odlukama dogodio se u duelu sa Real Madridom. Crvena zvezda je u jednom trenutku bila u ogromnom rezultatskom zaostatku od 24 poena, ali je uspela da pronađe energiju, podigne agresivnost i vrati se u utakmicu.

Crveno-beli su u jednom trenutku prišli na svega sedam poena minusa. Momentum je bio na njihovoj strani, ekipa je ponovo verovala da može da napravi veliki preokret, a pritisak se polako prebacivao na domaćina.

Međutim, upravo tada je Moneke svojim greškama praktično presekao nalet Zvezde.

Umesto da u momentima kada je bilo najvažnije odigra smireno, sačuva posed i pomogne ekipi da nastavi seriju, pravio je loše odluke koje su direktno zaustavile Zvezdin momentum. U utakmici u kojoj je svaki posed mogao da promeni tok susreta, takve greške bile su posebno skupe.

To je možda i najbolniji deo njegove partije. Zvezda je pokazala da ima snage da se vrati iz gotovo bezizlazne situacije, ali kada je trebalo napraviti poslednji korak i dodatno pritisnuti Real, nije dobila potrebnu sigurnost od jednog od svojih najvažnijih igrača.

Nije isto kada igrač promaši šut i kada svojim odlukama prekine ritam čitave ekipe. Upravo je to ono što je njegov nastup u Madridu učinilo dodatno problematičnim.

Polufinale ABA lige - Partizan izbacio Zvezdu, Moneke ponovo razočarao

Kulminacija je stigla u polufinalu ABA lige. Partizan je eliminisao Crvenu zvezdu sa 2:0 u seriji, a drugi poraz, rezultatom 89:78, značio je kraj Zvezdinog puta ka finalu.

Moneke je u tom susretu proveo svega 15 minuta na parketu i postigao sedam poena. Njegov učinak bio je daleko od onoga što se očekivalo od jednog od najvažnijih igrača ekipe.

Posebno je bilo upadljivo što nije uspeo da preuzme odgovornost u trenutku kada je Zvezdi bila potrebna reakcija. Iako je bilo jasno da nije bio na svom najboljem fizičkom nivou, činjenica je da crveno-beli u ključnim duelima nisu dobili ono što su očekivali od svog krilnog centra.

Povreda jeste važan kontekst i ne treba je zanemariti, ali ne može da izbriše razočaranje koje je ostalo posle eliminacije.

A onda je Moneke udario na Sašu Obradovića

Posle eliminacije usledile su izjave koje su dodatno uzburkale situaciju u klubu. Umesto da se fokusira isključivo na sopstveni učinak i odgovornost igrača, Moneke je otvoreno progovorio o odnosu ekipe sa trenerom Sašom Obradovićem.

Na direktno pitanje da li postoji dobra povezanost između igrača i trenera, odgovorio je kratko i bez uvijanja:

- Ne, nemamo!

Tu se nije zaustavio. Govorio je o tome kako je Zvezda izgubila identitet, kako je ranije tokom sezone na utakmice izlazila sa uverenjem da može da pobedi svakoga, dok je kasnije samo ulazila sa nadom da će doći do trijumfa.

Posebno oštar bio je kada je govorio o napadu ekipe, ističući da je bio užasan i da je zbog toga trpela i odbrana. Poručio je i da igrači nisu znali šta rade na parketu, uz kritiku prevelikog broja izolacija i individualnih akcija.

Njegove reči otvorile su ozbiljno pitanje odnosa u svlačionici, ali i odgovornosti samih igrača. Jer, ako ekipa nije imala jasnu ideju na parketu, postavlja se pitanje šta su njeni najvažniji pojedinci uradili da to promene.

Mnogo reči, a premalo odgovora na parketu.

Kada se podvuče crta, Monekeova sezona u Crvenoj zvezdi ne može se posmatrati isključivo kroz statistiku. Imao je dobre utakmice, donosio energiju i pokazao zbog čega je klub toliko želeo da ga dovede. Ipak, od igrača njegovog renomea očekivalo se mnogo više u trenucima najvećeg pritiska.

Najavljivao je pobede nad Partizanom, govorio o ambicijama, javno komentarisao finansijske detalje ugovora, a potom je posle neuspeha kritikovao trenera i način na koji ekipa funkcioniše.

Dodatnu pažnju privukla je i njegova poruka upućena Partizanu u vezi sa Džabarijem Parkerom. Moneke je tada poručio crno-belima:

- Eto vam Džabari Parker - što je izazvalo reakcije među navijačima i dodatno pokazalo koliko je bio spreman da ulazi u verbalne duele sa najvećim rivalom.

Takve poruke dodatno su podgrevale atmosferu pred večiti derbi, ali su istovremeno podizale lestvicu očekivanja od njega. Kada igrač toliko samouvereno provocira rivala i šalje poruke preko javnosti, sasvim je prirodno da navijači očekuju da na parketu pokaže istu odlučnost.

Međutim, kada je trebalo da odgovori igrom, Moneke nije uspeo da opravda sopstvene najave. Upravo taj raskorak između reči i učinka postao je jedna od glavnih zamerki na njegov račun.

1/5 Vidi galeriju Čima Moneke na utakmici protiv Baskonije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Najveći problem nije što je Čima Moneke imao loše utakmice. Ima ih svaki košarkaš. Problem je što je od igrača koji je trebalo da bude jedan od lidera Zvezde često bilo više velikih najava i javnih komentara nego konkretnih odgovora onda kada se sezona lomila.

Dokle će Zvezda tolerisati ovakve postupke Monekea koji sa crveno-belima ugovor do leta 2027. godine?

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