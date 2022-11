GAVI MEĐU VELIKANIMA SVETSKOG FUDBALA! Najmlađi strelac posle Pelea i Manuela Rosasa

Španski fudbalski reprezentativac Gavi rekao je da je ponosan što se golom u pobedi protiv Kostarike na Svetskom prvenstvu našao među velikanima svetskog fudbala.

"Od prvog minuta smo išli na pobedu i vrlo sam zadovoljan pobedom, svi smo imali divnu utakmicu. Ali, sada moramo da se okrenemo narednom meču", rekao je Gavi na konferenciji za novinare.

Španija ;je pobedila Kostariku sa 7:0, u utakmici prvog kola Grupe E na Svetskom prvenstvu. Gavi je postigao gol u 74. minutu.

Gavi je sa 18 godina i 110 dana postao treći najmladji strelac u istoriji svetskih prvenstava posle Pelea i Manuela Rosasa.

"To nisam znao, rekli su mi na kraju utakmice. Ponosan sam što sam medju njima. Vrlo sam srećan, u najludjim snovima nisam to mogao da zamislim. Ne razmišljam mnogo o tome, Koke mi uvek govori da ću to s godinama shvatiti, idem korak po korak", naveo je Gavi.

On je najmladji reprezentativac Španije i najmladji strelac državnog tima na svetskim prvenstvima.

Govorio je i o golu koji je postigao, posle dodavanja Alvara Morate.

"Video sam da je Morata tamo, video me je i čim je uputio loptu, znao sam da ću šutnuti iz voleja", naveo je Gavi.

Kurir sport