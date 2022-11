SLOMIĆEMO KIČMU ZA ARGENTINU! Trenutak istine za Gaučose: Igraćemo do poslednje kapi znoja!

Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni rekao je danas da će se ekipa u predstojećoj utakmici protiv Meksika na Svetskom prvenstvu boriti do poslednje kapi znoja pošto želi da preokrene lošu situaciju u kojoj se našla posle poraza od Saudijske Arabije na početku takmičenja.

"Znamo da imamo odgovornost jer je cela zemlja uz nas. Mirni smo pošto znamo da ćemo ostaviti posledju kap znoja na terenu kako bismo promenili situaciju. Želim da ljudi vide kakva je ovo grupa, šta je dala i šta još može da pruži. I oni veruju u nas, dugo je sve bilo savršeno i jednostavno (niz od 36 utakmica bez poraza), ali sada nam je svako potreban. Možemo da izgubimo, ali moramo da nastavimo da radimo i vratimo se. Takav sam bio kao igrač", rekao je Skaloni.

Fudbaleri Argentine igraju u subotu od 18 časova protiv Meksika, utakmicu drugog kola Grupe C.

Argentina je u prvom kolu izgubila od Saudijske Arabije sa 1:2, a Meksiko je odigrao 0:0 sa Poljskom.

Skaloni je rekao da će ekipa igrati kao i do sada i da neće menjati stil igre zbog poraza u prvom kolu.

"Moramo da krenemo dalje, a već smo to i uradili. Moramo da mislimo o tome da pobedimo Meksiko i da igramo na naš način. Prvo kolo, veliki udarac, ali moramo da pokažemo reakciju. Ova grupa je spremna na to, znamo kako moramo da pristupimo utakmicu. Naš stil igre je neupitan, da, primili smo udarac, ali moramo da zadržimo naše vrednosti", naveo je on.

foto: Dado Đilas

Upitan kako je najbolji igrač ekipe Lionel Mesi, selektor je odgovorio da je on dobro i da je dobro trenirao.

"Fizički je dobro, psihički takođe, nema razloga za brigu. Normalna je nervoza na početku Svetskog prvenstva, logično je. A Argentina je drugačija od mnogih reprezentacija. Bez nepoštovanja prema ostalima, nije isto početi Svetsko prvenstvo u dresu Argentine nego u nekom drugom dresu", naveo je Skaloni.

Meksiko nikada nije pobedio Argentinu na svetskim prvenstvima.

"Nema pritiska pošto je i dalje sve u našim rukama. Verujemo u stručni štab, verujemo u svakog igrača. Mirni smo, imamo samopouzdanje, slomićemo kičmu za Argentinu", rekao je argentinski reprezentativac Lautaro Martines, preneo je Asošiejted pres.

Kurir sport