SRBIJA JE UČINILA SVE DA ZAIGRAM NA MUNDIJALU! Ispovest NESUĐENOG "ORLA" iz Brazila: FIFA me nije pustila da igram za Srbiju!

Brazilski fudbaler, srpskih korena, Lijanko Vojnović, u intervjuu za brazilske medije je otkrio da je Srbija pokušala da učini mogućim njegovo igranje za "orlove".

Dvadesetpetogodišnji defanzivac je igrao na zvaničnim utakmicama za reprezentaciju Srbije uzrasta do 19 godina, ali je potom oblačio i dres Brazila kada je nastupao za selekciju uzrasta do 20 godina, a potom i za olimpijsku selekciju, odnosno reprezentaciju uzrasta do 23 godine.

"Moj deda je Srbin, došao je iz bivše Jugoslavije. Za mene je bila čast da igram za Srbiju, igrao sam u kvalifikacijama za timove do 19 godina. Srbija je pokušala sve da igram na ovom Svetskom prvenstvu, ali FIFA me nije pustila jer sam tada izabrao reprezentaciju Brazila. I na kraju sam propustio i Olimpijske igre, ali to se dešava", rekao je Lijanko za "globo.com" u Brazilu.

foto: Starsport

U kratkom periodu dok je igrao za reprezentaciju Srbije, Lijanko je bio saigrač Nikole Milenkovića, Luke Jovića i drugih fudbalera iz njihove generacije, a imao je dobru saradnju sa Sinišom Mihajlovićem u Torinu gde je igrao sa Sašom Lukićem..

"Igrajući za Srbiju bio u timu sa Lukom Jovićem i defanzivcem Milenkovićem. Ali ne samo igrače, imao sam zadovoljstvo da upoznam i komuniciram sa više ljudi, Petkovićem koji mi je pomogao da odem u Srbiju. Tu je trener Siniša Mihajlović, koji mi je postao kao otac. Tako da i ja imam svoje srce u Srbiji".

O čitavoj situaciji je tokom 2021. godine govorio i Stevan Stojanović, direktor reprezentacije Srbije.

"Lijanko je igrač koji ima kvalitet za reprezentaciju Srbije. Selektor Stojković je želeo da ga pozove na turneju koju ćemo imati početkom juna u Japanu. Obavili smo razgovore sa njim i kod njega je postojala želja i interesovanje. Na osnovu prikupljenje dokumentacije kontaktirali smo FIFA i nažalost odgovor je bio negativan. Lijanko je bio deo mlađih kategorija FS Srbije, zatim je igrao za omladnice i olimpijsku selekciju Brazila, tako da pravila ne dozvoljavaju da opet obuče dres Srbije. Hteli smo i mi i on, ali jednostavno nije moguće", poručio je popularni Dika nedugo nakon što je selektor Dragan Stojković stigao na tu poziciju.

Kurir sport