ZLATKO DALIĆ ZAGRMEO NA ORGANIZACIJU SP U KATARU: Hrvatska zaslužuje POŠTOVANJE! Mi smo osvojili dve medalje u 30 godina!

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić rekao je da očekuje tešku utakmicu protiv Kanade i istakao da njegova ekipa na tom meču mora biti agresivnija nego na startu Svetskog prvenstva protiv Maroka.

"Očekujem zaista tešku utakmicu. Moramo biti agresivniji. Dobro su igrali protiv Belgije, ali su izgubili. Puni su samopouzdanja", rekao je Dalić na konferenciji za novinare.

Aktuelni vicešampioni sveta su takmičenje u Grupi F Svetskog prvenstva u Kataru počeli remijem 0:0 sa Marokom, a sutra igraju protiv Kanade koja je na startu turnira izgubila od Belgije sa 1:0.

Dalić je istakao i da je bio razočaran terminom prve utakmice (13.00 po lokalnom vremenu) i dodao da je to dosta poremetio njihove planove, "ceo bioritam".

"Hrvatska reprezentacija zaslužuje poštovanuje. Mi smo to zaslužili svojim igrama i ponašanjem. Mi smo osvojili dve medalje u 30 godina, što je uspelo još jedino Nemačkoj i Francuskoj. Nisam želeo da to komentarišem, ali to što igramo u 13.00 nije poštovanje", rekao je Dalić.

"U tom terminu nisu igrali ni Brazil, Francuska, Engleska, Španija. Mi ćemo uvek pokazivati poštovanje prema svima, a očekujemo takvo ponašanje i prema nama", dodao je on.

Dalić je naveo da bi Nikola Vlašić danas trebalo da se priključi ostatku ekipe i konkurisati za sastav za duel protiv Kanade.

"Moramo biti spremniji i energičniji, nedostatak energije pripisujem i ranom terminu... Protiv Kanade očekujem kompaktniju Hrvatsku, ne smemo srljati, raditi nešto što će nas odvesti u pogrešnom smeru. Moramo igrati pametnije", naveo je on.

Govoreći o Kanadi, Dalić je naveo da je to ozbiljna reprezentacija, koja je bila ispred Meksika i SAD, kao i da je to pokazala i u meču protiv Belgije.

"Zaslužili su više od poraza. Moramo biti oprezni. Dosta 'malih' pruža sjajne partije na ovom prvenstvu, Saudijska Arabija, Japan, juče je SAD namučila Englesku", rekao je Dalić.

"Ne živi se od stare slave, ovo je trenutno stanje. Možda je i dobra priča što je ovo SP u toku sezone, igrači su došli u dobroj formi. Ovo je trkački i igrački dobro prvenstvo", naveo je on.

Utakmica Hrvatska - Kanada na programu je sutra od 17.00.

