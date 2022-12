MESI ZADOVOLJAN POBEDOM U HILJADITOM MEČU: Novi korak ka ostvarenju cilja!

Lionel Mesi, koji je igrao svoj jubilarni hiljaditi meč u karijeri, postigao je gol, prvi za njega u nokaut fazi na svetskim šampionatima.

Po završetku susreta, Leo Mesi je bio zadovoljan zbog ispunjenog cilja.

"Mogli smo da završimo meč i ranije, dali su gol posle odbitka i počeli da nas pritiskaju. Osim te situacije pred kraj, kada je naš golman odbranio, nismo mnogo patili", kaže Mesi.

Fudbaler Pari Sen Žermena priznaje da na terenu nije bilo nimalo lako sa žilavim Australijancima.

"Prošli smo dalje i to je najvažnije. Bio je to naporan dan, imali smo veoma malo vremena za odmor i dosta smo se zamarali. Bila je to fizički veoma zahtevna utakmica. Srećan sam što smo napravili još jedan korak ka ostvarenju cilja", dodao je Leo.

Ovo je turnirsko takmičenje i Mesi kaže da će pobediti najbolji i najspremniji.

"Naš tim je impresivan. Kada su rekli da se igra svaka tri dana, rekli smo da je to ludost, ali naša želja je bila da se nađemo u ovoj poziciji, jer svi znaju kakav je to osećaj, igrati na Mundijalu. Ostali smo jedinstveni, sada nam sledi još jedan težak meč, sa Holandijom", zaključio je Mesi.

Kurir sport