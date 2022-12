ŽENA ME ISKRITIKOVALA ZBOG PIKSIJA! Rade Bogdanović posle ŠOK izjave o ženama fudbalera: Supruga mi rekla da nisam ništa pogrešio!

Bivši fudbaler, a sada stručni konsultant na "RTS", Rade Bogdanović, podigao je ogromnu prašinu u javnosti zbog svoje nesmotrene izjave o ženama srpskih fudbalera.

Bogdanović svakodnevno, u svom prepoznatljivom stilu - bez dlake na jeziku, analizira dešavanja na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Poznat je po tome da se nikada ne libi da kaže ono što mu je na umu, otvoreno, bez ikakvog uvijanja, pa njegove izjave često podignu ogromnu buru u javnosti.

Nakon utakmice sa Kamerunom opleo je po selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju zbog lošeg vođenja utakmice, a u narednom gostovanju imao je šokantnu izjavu o ženama fudbalera, zbog čega se našao na udaru kritika javnosti.

"Sad kad dođu žene, a realno žene fudbalera - na ovu lovu, na ovu paruštinu, to je parada kiča. Gde kič dođe tu nema ni sreće ni raspoloženja. Ali ja se nadam da će oni da shvate važnost ove utakmice", rekao je Bogdanović i dodao:

"Ja da sam na njihovom mestu ja bih već večeras ugasio telefone, rekao bih: što ste me zvali - zvali, ja se koncentrišem na utakmicu, ljuljaj to dete, kupaj se u tim milionima i pusti me da igram".

foto: Printscreen

Nakon utakmice sa Švajcarskom voditelj Jovan Memedović zatražio je od Bogdanovića pojašnjene i izvinjenje zbog izjave koja je podigla prašinu.

"Pričali smo o fudbalu, bila je tema da li žene treba da idu dole ili ne, šta treba našim repreezntativcima… moram da vam kažem, ja sam u životu imao tri autoriteta. Jedan mi je bio pokojni otac, drugi mi je majka Nada i treći mi je supruga s kojom se zabavljam od 4. januara 1989. godine u 12 sati i 30 minuta na autobuskoj stanici Grbavica smo se upoznali, ona u zelenoj "Mont" jakni, a ja posle treninga", počeo je Bogdanović svoje izlaganje.

foto: Profimedia

Naglasio je da voli i ceni selektora Dragana Stojkovića Piksija i otkrio je šta mu je supruga rekla nakon njegove analize.

"Ona me iskritikovala posle utakmice sa Kamerunom. Pošto zna da cenim i volim Dragana Stojkovića Piksija, ali ja sam tu utakmicu tako video i ja sam to hteo da kažem. Za tri dana slavim 30 godina braka, ako se računa i zabavljanje to je manje više skoro 34 godine. Pričao sam na tu temu sa njom. Ona me iskritikovala kad sam analizirao utakmicu sa Kamerunom, pošto zna, rekao sam malopre koliko sam ga cenio i voleo i koliko ga volim i poštujem – Dragana Stojkovića Piksija. Na toj utakmici, ja sam je prosto video, tako sam hteo da kažem, tako sam izanalizirao, ona smatra da nisam trebao. Ona smatra da tako nisam trebao. Ja sam rekao 'Ok, ako ti smatraš' da to nisam trebao, ali ja sam profesionalno odradio svoj zadatak", rekao je Bogdanović.

Supruga ga nije kritikovala zbog izjave o ženama fudbalera.

"U drugoj situaciji mi je rekla da nisam ništa nisam pogrešio da sam samo mogao da kažem određene supruge, ali eto nisam imao vremena ovde je uvek malo stres, to je konktest pričanja o utakmici, o pripremi. Rekao sam da je Veljko Paunović na SP na Novom Zelandu osvojio zato što je kvalitetan trener i čovek, zato što je napravio grupu sjajnih igrača i bio je mnogo daleko da bi mu dolazili u hotel raznorazni ljudi, prema tome i dalje smatram da je reprezentaciji trebao mir, da su trebali da budu bolje izolovani i da je tu FSS podbacio", objasnio je Rade.

Kurir sport