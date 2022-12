LEGENDA CRVENE ZVEZDE PORUČILA SRBIJI: PIKSI mora DA OSTANE još najmanje četiri sezone! Nešto DRUGO mora da se MENJA

Reprezentacija Srbije završila je svoje učešće na Svetskom prvenstvu u Kataru u grupnoj fazi, a svoje utiske o tom rezultatu izneo je legendarni fudbaler Darko Pančev.

On smatra da takav rezultat jeste neuspeh, ali da nije sve tako crno.

„Neuspeh Srbije? Da, neuspeh. Pa ipak, nisam od onih koji na sve gledaju crno, ova srpska ekipa ne zaslužuje previše kritika. Kažem, ekipa, mislim i na stručni štrab i na igrače, ne zaboravimo da su u poslednje dve godine postignuti zapaženi rezultati, dobro se igralo, bilo je utakmica kada se igralo fantastično i kako sad, odjednom, da se priča i piše kako ni struka, ni igrači nemaju pojma?! U svakom slučaju, nešto se dešavalo u Kataru, upleli su se problemi, Piksi konstatuje kako je bilo mnogo povreda i da, zbog toga, pojedinci nisu mogli da pruže maksimum, verujem mu, naravno, a opet i to je za analizu, postavlja se pitanje: zašto nisu igrali oni koji su 100 odsto spremni? U tom pravcu možemo da se krecemo, nipošto da bacamo drvlje i kamenje na ekipu, na rad ekipe, da brže-bolje smenjujemo…Zapravo, neophodna je promena, reč je o promeni balkanskog mentaliteta", rekao je Pančev za Sport klub i dodao:

„Zar ćemo svake druge godine da menjamo selektora? Piksi mora da ostane još najmanje četiri, pet sezona za kormilom, usput i da zadrži postojeći štab, kontinuitet je uslov da se ostvare uspesi. Naopako da se vraćamo na staro, setimo se smene Slavoljuba Muslina, čovek se, sa Srbijom, kvalifikovao za Mundijal u Rusiji, kad ono… Smejala se cela Evropa. Ponoviću: Piksi zaslužuje poverenje za nove radosti fudbalske nacije! A, što se grešaka tiče, sve ono što se uočilo u Kataru, dobiće priliku da se ispravi i ode u istoriju.“

Mnogo je bilo reči o greškama.

„Kapacitet reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu bio je znatno veći, nego što je demonstrirano. Ne može se govoriti o jednoj, već o seriji grešaka, nije kriv jedan čovek, jedan igrač, grešio je niz, desile su se određene stvari koje nisu bile uobičajene za sve nas koji pratimo fudbal. Ostavio bih stručnom štabu da objasni zbog čega se sve tako odvijalo. A, da je bilo nelogičnosti… Pa, bilo ih je, posebno kod vođstva Srbije nad Kamerunom i Švajcarskom. Pazite, Švajcarska povede u 48.minutu, njeni igrači se vrate na centar, pitanje je zašto Srbija nije to uradila, na 2:1, u 43.minutu, kad je preokrenula rezultat? - pita se Pančev.

Odbrana "orlova" je posebno na udaru, ali se istakao golman Vanja Milinković-Savić.

„Šta reći? Bio je to problematičniji deo tima, osam lopti u mreži… Nešto nije valjalo. U principu, nisam zaljubljenik odbrane u kojoj su trojica štopera, više volim da vidim dva dobra beka, koji zatvaraju, koji učestvuju u igri, ali, svaki trener ima svoju ideju i to treba poštovati. Ispostavilo se da Kostić i Živković nemaju naviku i moć da zatvore sve one polukontre, ponavljala se slika sa rupama u tom prostoru, a, da je tu bio bek, koji stiže na vreme, problem bi se rešavao i brže i bolje. Ne čudi što su se ređale šanse. Srbija je naivno primila golove, pogotovo kad je pravila ofsajd zamke… Prostora koliko hoćeš, rival je upadao sa svih strana… Žao mi je golmana, dečko je odlično branio.“

Za vezne igrače Pančev smatra da nemaju veliku brzinu, što je problem.

„Svi su dobri, ali korpulentni, krakati, visoki, nemaju veliku brzinu, tako da polukontre koje pravimo deluju nekako sporo, neophodni su niži igrači, koji su mnogo brži s loptom. Na tome bi trebalo da se radi, budući da svi koji imaju takve fudbalere u srednjem redu igraju mnogo brže od Srbije.“

Ima objašnjenje legenda Crvene zvezde i za komentare o slaboj fizičkoj spremi.

„Na pojedinim mestima pominje se fizička spremnost? Meni je čudno što se kondicija uopšte komentariše u fazi kad su svi igrači u odmakloj fazi sezone, kad su u ritmu, kad… Drugo je kad pričamo o onim reprezentativcima koji su bili povređeni i nisu dovoljno trenirali, ali, u globalu… Momci su došli iz prvenstava gde su odigrali bar desetak utakmica. Sve je jasno", kaže strelac gola sa poslednjeg penala koji je Crvenoj zvezdi doneo titulu evropskog prvaka 1991. godine.

Mora da se ide dalje...

„Fudbal je kolektivni sport, ne bih isticao ko je bio najbolji, a ko najslabiji. Kad cela nacija očekuje mnogo bolje rezultate… Ma, ovo je kompletan, ekipni neuspeh, kako igrača, tako i stručnog štaba, sve to mora i da se prihvati i krene novim putem, da bi se ispravilo ono što je bilo pogrešno. Potrebna je podrška, za nekoliko meseci kreću evropske kvalifikacije, gde bi sve trebalo da dodje na svoje mesto i, konačno, posle ko zna koliko godina, Srbija izbori plasman na finalni turnir. Srećno!"

Nije zadovoljan igrom Argentine, iako navija za Mesija.

„Uoči najveće svetske smotre isticao sam da su glavni favoriti Brazil i Francuska, kandidati su i Argentina i Portugal. Voleo bih da Mesi podigne pehar, ali, po onome što sam zapazio u susretu sa Australijom, biće baš teško, Argentina ne briljira, ne igra na nivou kakav priliči nekome ko nišani krunu“, zaključio je Darko Pančev.

