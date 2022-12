SRBIJO, NE BRINI, PIKSI JE TEK POČEO! Treba da ostane i OSTAĆE JOŠ DUGO! Šta čeka selektora i Srbiju posle bolnog Mundijala?

"Bićemo mi dobri. Bićemo dobri. Nemojte da sumnjate u to", poručio je Dragan Stojković pred polazak reprezentacije u Bahrein, odakle je potom stigla i u Katar.

I nismo sumnjali, sve do samog kraja. Nismo sumnjali čak ni kada je možda i trebalo, čak ni kada smo shvatili da nas je selektor "slagao" najavom da ćemo gledati hrabru Srbiju, podređenu igri kojom je impresivno obezbedila dolazak u Katar.

Protiv Brazila nismo stvorili nijednu šansu, u drugom kolu protiv Kameruna i u trećem protiv Švajcarske smo tek na momente videli ono što želimo. Tako su "Orlovi" i stigli do preokreta na obe utakmice nakon što su prvi primali gol.

Takođe, slušali smo tokom Mundijala i skroz drugačije razmšljanje od onoga na šta smo navikli. Stav "koga nema bez njega se mora" zamenilo je traženje alibija u povredama.

A uprkos svemu tome, pa i raznim smetnjama koje su stizale (o kojim nećemo pisati), Srbi su bili ubeđeni da možemo da idemo dalje od grupe i da u poslednjem kolu možemo fudbalski da tučemo Švajcarce.

Teško je kritikovati izbor sastava jer su, uz probleme sa povredama, na Svetskom prvenstvu igrali fudbaleri koji su izneli kvalifikacije i doveli Srbiju na najveću smotru u svetu sporta, ali činjenica je da neke odluke nisu bile dobre.

foto: Dado Đilas

Pogotovo kada je reč o izmenama kojima Stojković nije dobio praktično ništa ni na jednoj od tri utakmice.

Piksijeva fudbalska filozofija koja može da se okarakteriše kao totalni fudbal današnjeg doba u Kataru nam nije donela dobro. Igra na gol više i selektorovo insistiranje na tome obila se Srbiji o glavu, pa sada imamo bizaran pogled na tabelu.

Poslednji smo sa samo jednim bodom, postigli smo više golova (pet) od bilo koje ekipe u grupi, ali smo na tri utakmice primili čak osam pogodaka - koliko i sve tri ostale ekipe zajedno.

Jedna stvar posle burnog Mundijala ipak može da raduje Srbiju i ljubitelje fudbala u Srbiji.

Stojković će ostati selektor.

Iako to nije trebalo ni da se dovodi u pitanje, bilo je važno da to čujemo. Mnoge stvari su se promenile kada je on preuzeo nacionalni tim u martu 2021. godine.

Srbija je zaigrala daleko atraktivniji fudbal u odnosu na period pre njegovog dolaska, to je donelo dobre rezultate, a tek treba da ih donosi!

"Orlovi" su na impresivan način prošli kvalifikacionu grupu za Svetsko prvenstvo - pobedom u Lisabonu protiv Portugala, a zatim su obezbedili i promociju u A Ligu nacija takođe trijumfom na teškom gostovanju - u Oslu protiv Norveške.

foto: AP

Srbija će u grupi G, u kojoj je veliki favorit, tokom 2023. godine igrati kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje je zakazano za 2024. godinu, a nakon šampionata starog kontinenta sledi Liga nacija i igranje sa najkvalitetnijim evropskim reprezentacijama.

Imati jasan plan, sistem i kontinuitet je izuzetno važna stvar u reprezentativnom fudbalu, a Srbija je našla selektora koji je napravio čudo i naterao naciju da veruje u čuda.

U Kataru nismo došli do tog čuda u koje smo verovali, već smo čvrsto vraćeni u realnost, ali ona vrlo lako može da se promeni.

Piksi je tek počeo!

