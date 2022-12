POBEDA PROTIV ARGENTINE BILA BI NAJVEĆA U ISTORIJI HRVATSKE! Dalić: Velika je stvar dvaput zaredom biti u polufinalu

Velika je stvar da na dva svetska prvenstva zaredom ulazimo među četiri reprezentacije na svetu, izjavio je selektor hrvatske fudbalske reprezentacija Zlatko Dalić uoči polufinala Svetskog prvenstva protiv Argentine koje je na rasporedu 13. decembra na stadionu Lusail.

"Ušli smo među četiri reprezentacije što je sjajan uspeh za Hrvatsku, velika je stvar da na dva SP-a zaredom ulazimo među četiri reprezentacije na svetu. Igramo protiv velike Argentine, koja ima veliki motiv, ali i veći pritisak. Optimista sam, analizirali smo ih, znamo kako igraju. Verujem našim igračima, pokazali smo karakter, bez toga ni ne bi ušli u polufinale," rekao je Dalić, a prenela HINA.

Selektor Hrvatske je poručio kako se neće prilagođavati Argentini, već igrati svoju igru.

"Nećemo se prilagođavati, igraćemo svoju igru. Dosta smo se potrošili, ali u polufinalu smo. Uopšte ne razgovaramo o tome, imamo snage, imamo energije, to nije upitno. Znamo da ćemo dati sve od sebe, imamo dobru situaciju u ekipi, nemamo velikih problema, svi su zdravi i spremni", dodao je on.

foto: Marcio Machado / Zuma Press / Profimedia

Hrvatska je i na poslednjem Svetskom prvenstvu igrala protiv Argentine, ali u grupi. "Vatreni" su u utakmici u Nižnjem Novgorodu pobedili sa 3:0.

"Ovo je nova utakmica, drugačija od one 2018. Tada se igralo u grupi, nije bila odlučujuća. Igrali smo jako dobro, bili smo kompaktni, borbeni i čvrsti. Takvi ćemo biti i sutra. Sutra je velika utakmica za oba sastava, ulog je veliki, ulazak u finale. Sutra nema štednje niti kalkulacije", rekao je Dalić.

Dalić je otkrio i da li sprema igrače na moguće provokacije.

"Utakmica između Argentine i Holandije je bila borbena, bilo je puno nefudbalskih situacija koje mi želimo da izbegnemo. Nadam se da će sudija sprečiti takve situacije," dodao je on.

Ispred Hrvatske je još jedna istorijska utakmica, a Dalić je otkrio koje su za njega najveće.

"Za mene je najveća bila pobeda protiv Engleske kada smo se plasirali u finale, pa nakon toga ova protiv Brazila. Sutra bi mogla biti još veća. Jer ponoviti uspeh sa novom reprezentacijom je nešto fantastično. Ako sutra ostvarimo pobedu biće to naša najveća pobeda u istoriji", rekao je Dalić.

foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Pre četiri godine "Vatreni" su "ugasili" Mesija, hoće li i sutra istom formulom pokušati da zadrže jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

"Analizirali smo njihove utakmice, Mesi je u velikoj formi. Ima i podršku saigrača koji su agresivni i borbeni. Izgledaju sjajno. Sutra očekujemo još bolju, još kompaktniju Argentinu nego u utakmici protiv Holandije. Imaju veliki pritisak, imaće i veliku podršku navijača. Nama je to hendikep, ali nećemo se žaliti, idemo da igramo polufinale sa jednom od najvećih reprezentacija koje predvodi jedan od najbolji igrača sveta", izjavio je Dalić.

Dalić je istakao kako hrvatska ekipa ima širinu što se pokazalo na ovom turniru kada su igrači sa klupe menjali situaciju na terenu.

"Kada smo se pripremali za ovo prvenstvo, rekli smo da imamo širinu, a to se i pokazalo. Pogodili smo sa izmenama, dobili smo dimenziju više. Imamo izbor, imamo širinu i možemo napraviti izmene kada nam ne krene", dodao je on.

Dalić se osvrnuo i na veliki uspeh Maroka koji je kao prva afrička reprezentacija dogurao do polufinala sa Francuskom.

"Svako u životu ima pravo na svoj san. Pre četiri godine smo svim malima omogućili i dali im pravo da sanjaju. Niko tada nije očekivao da ćemo ući u finale. Tako i Maroko živi svoj san. Oni su prošli Belgiju, Španiju i Portugal i imaju pravo da se nadaju finalu, ali dopustite da i Hrvatska ima to pravo", rekao je Dalić.

foto: EPA/Rolex dela Pena

Dalić je otkrio i koja je sličnost "Vatrenih" i "Gaučosa".

"Obe ekipe imaju sjajnu emociju, to je nešto fascinantno. Takva je Hrvatska, ali nas je manje, to je vaša prednost. Od 32 reprezentacije ostaće dve, a na kraju će samo jedna slaviti. Samo će jedna uživati. I mi i Argentina se nadamo tome. Uvek kažem igračima da uživaju jer nema uspeha ako ne uživate. Naši igrači su srećni i sa velikim veseljem radimo i treniramo. Zaslužili su ovo, došli su negde gde možda nismo očekivali ove godine. Celi svet gleda šta će da učini jedna mala Hrvatska", rekao je selektor Hrvatske.

Dalić je krenuo kao "vatrogasac" nakon što je Ante Čačić dobio otkaz. Tada nije ni sanjao da će predvoditi "Vatrene" do finala, i polufinala.

"Nisam verovao da ću voditi Hrvatsku do finala i sada do polufinala. Mislio sam da je to mesto rezervisano za "face", ali ne i za mene. Šta god da se sutra dogodi, ponosan sam na svoj posao u reprezentaciji. Niko nije očekivao da ćemo dvaput biti medju četiri, moj ponos je do neba. Srećan sam, ja sam imao svoj san da vodim reprezentaciju, ali ni moj san nije išao ovoliko daleko," poručio je Dalić.

Kurir sport