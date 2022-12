SELEKTOR MAROKA IZDOMINIRAO: Da pitam Infantina može li BOD ZA POSED LOPTE? Džaba xG4 kada imaš DRVO U NAPADU

Selektor Maroka, Valid Regragi, imao je veoma zanimljivu pres konferenciju pred polufinalni duel sa Francuskom.

Marokanci su ostvarili istorijski rezultat plasmanom u polufinale Svetskog prvenstva, ali mnogima ni to nije dovoljno, pa aludiraju na defanzivan stil igre tima sa severa Afrike. Jedna od tema na pred konferenciji bio je upravo posed lopte.

“Posed je izuzetno obmanjujuć. Možeš da imaš posed lopte od 60 ili 70 odsto i da šutneš samo dva puta. Imate sad i broj očekivanih golova (xG, prim.aut), pa kažu: ‘Trebalo je da pobedimo, imali smo xG4’. Jeste, ali si imao xG4 i drvo u napadu. Možda da pitam Infantina da li može da se dobije bod za posed”, objašnjavao je Regragi na veoma zanimljiv način.

Uzor mu je kako kaže uvek bio Pep Gvardiola i njegova tiki-taka. Ali zatim je odrastao.

“To je bio moj san. A onda sam odrastao… Normalno je da imaš posed kada imaš Kevina de Brujnea i Bernarda Silvu… I svi smo ranije voleli afričke timove, lepo igraju, malo plešu, Bufal dva puta proturi nekome kroz noge, sve kul, ali onda ide kući. E pa, nećemo tako. Možemo da pobedimo i sa minimalcem. Šta mi želimo: da protivnikov xG bude što manji. Francuska je sve razumela još 2018. godine. Oni su primer. Sve ostalo su samo podaci. Pred početak Mundijala mi smo imali 0,001 odsto šanse da osvojimo Mundijal, gde smo sada, na 0,003?”, nastavio je Regragi.

foto: EPA/JUANJO MARTIN

Jedan novinar je rekao da je tačan procenat 12, na šta se Regragi nasmejao.

“Slušajte, sutra možda ispadnem idiot i ljudi će da kažu: Previše priča ovaj. Ali svi smo mi ovde da pobedimo, to je sve. Hajde da batalimo statistiku”, rekao je selektor Maroka i dodao.

“Želimo da promenimo mentalitet afričkih selekcija. Da kažemo sebi da možemo. Ja se čak i nadam da će Francuzi da nas potcene, jer ako nam budu ukazali potrebno poštovanje – nama će biti teže. Imali smo možda i najteži put do polufinala. Svaki put su nam predviđali da ćemo ispasti. A mi smo opet ovde. I hoćemo da idemo do kraja i da osvojimo Mundijal. To nisu prazne reči. Možda više nikada ne budemo imali ovakvu šansu”.

foto: AP Ebrahim Noroozi

Mbape je velika pretnja, ali daleko od toga da je jedini...

“Hakimi poznaje Mbapea bolje nego ja, tako da nećemo da crtamo anti-Mbape plan. Nažalost, nije samo on protiv nas. Znamo kako Grizman igra između linija. Ali, Hakimi je veliki šampion. U njega ne sumjam”.

foto: Florencia Tan Jun / Zuma Press / Profimedia

Imao je za kraj i jednu molbu za Marokance koji žive u Francuskoj.

“Igramo za Maroko, ali šta god da se desi – ovo treba da bude žurka. Da li će da pobedi Francuska ili Maroko? Hajde da svakako zajedno proslavimo na Šanzelizeu, zajedno i živimo. Biće to emotivan trenutak za sve ljude sa dvojnim državljanstvom. Nisu mi se dopali oni nereid u Briselu posle naše pobede nad Belgijom. Ako i ispadnemo, ja ću biti srećan zbog Francuske. To je samo fudbal”, zaključio je harizmatični selektor Maroka.

Utakmica između Francuske i Maroka na programu je u sredu od 20 časova.

Kurir sport