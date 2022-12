HRVATI TVRDE DA SU TEŠKO OŠTEĆENI! Oglasio se poznati Hrvat, njihovo OKO SOKOLOVO donelo odluku, "SVE JASNO"! Bilo bi drugačije

U toku je prva polufinalna utakmica Svetskog prvenstva između Argentine i Hrvatske.

Argentinci su poveli u 34. minutu, kada je Lionel Mesi sa bele tačke zatresao protivničku mrežu. To je Argentincima donelo inicijativu i vetar u leđa, pa su ubrzo postigli još jedan pogodak.

Dominik Livaković je srušio Alvareza, a glavni arbitar meča je bez mnogo razmišljanja prstom pokazao na belu tačku.

Hrvat Marijo Strahonja, istakao je da je Hrvatska oštećena u ovoj situaciji.

"Livaković je ovde, kao golman, imao sva prava i mogao je ući i postaviti kako se i postavio. Desnom nogom ju je spustio na tlo na vreme i on nije srušio igrača. Golman sme biti u toj putanji. Ako pažljivo pogledate, onda vidite da je Livaković napravio sve što jedan golman treba napraviti. I to je loša odluka sudije jer tu nije bilo razloga za kazneni udarac. Livaković nije išao na napadača i nije ga namerno udario. Samo je došlo do sudara", objasnio je Strahonja za HRT.

Kurir sport